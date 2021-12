A Varese e nel Varesotto, il Natale illumina e colora strade e piazze

Da Varese a Saronno sono tantissime le occasioni per vivere la magia del Natale. Installazioni, lucine, eventi, canti e vin brule’ per celebrare il Santo Natale e l’arrivo dell’ultimo dell’anno. Partiamo da Varese dove è possibile percorrere le vie del centro tra scorci illuminati e iniziative. In Corso Matteotti si respira la magia del Natale e Via San Martino ci sono delle bellissime luminarie che vi faranno venir voglia di cantare. I Giardini Estensi di Varese invece, offrono lo scenografico spettacolo di migliaia di luci allestite in tutto il parco. Una meraviglia capace di stupire grandi e piccini.

In Piazza Monte Grappa di Varese ci sono i mercatini, mentre ai Giardini Estensi c’è anche la pista di pattinaggio.

La sera del 23 dicembre, invece, appuntamento davanti alla Chiesa di San Vittore di Varese dove è in programma il Presepe Vivente diretto da Andrea Chiodi e con tanti ospiti eccezionali. Un appuntamento oramai tradizionale che trasforma il sagrato della chiesa in un vero e proprio palcoscenico.

Magico e sorprendente anche il Sacro Monte di Varese. Il borgo è stato illuminato grazie alla volontà dei residenti e all’aiuto di moltissime persone e realtà. Uno spettacolo tutto da ammirare.

Le Valli del Verbano regalano tantissimi appuntamenti, dal Lago Maggiore fino ai monti. Partiamo da Laveno Mombello, una delle mete più conosciute. Oltre al tradizionale presepe sommerso, è possibile divertirsi sulla pista da pattinaggio sul ghiaccio, salire sulla ruota panoramica, partecipare a concerti e ascoltare favole, come proposto dall’amministrazione comunale (qui tutti gli eventi).

Inoltre, oltre 500mila lucine led accompagneranno i visitatori lungo un percorso fiabesco nella zona Gaggetto con le famose le Lucine di Natale. L’ingresso è su prenotazione al sito www.lucinedinatale.it.

Pressoché ogni centro storico dei 32 comuni delle Valli del Verbano è addobbato a festa e le iniziative per tutto il periodo di festa non mancano. Come nella piccola Duno, dove quest’anno il segno delle feste verrà lasciato nello storico lavatoio, o a Rancio Valcuvia, dove sempre la natività verrà allestita in paese. Tra Casalzuigno e Arcumeggia è stato realizzato un vero e proprio percorso tra i presepi realizzato dai cittadini.

Segnaliamo, tra le altre iniziative che nel pomeriggio della Vigilia di Natale a Sesto Calende Babbo Natale sbarcherà dal fiume attraversando il Ticino per incontrare i bambini in Piazza De Cristoforis alle 17. A invitare “Nonno Gelo”, per rinnovare una tradizione “che i sestesi si tengono ben stretta”, le tante associazioni e realtà sestesi come il Gruppo Artigiani e Commercianti, la ProSesto, il Comitato del Palio Sestese, lo Sci Club, il Cai, il Csck e il Coordinamento del volontariato.

A Saronno sono state montate le luminarie natalizie per le vie cittadine e anche i cubi “volanti” che raffigurano le immagini sacre presenti all’interno del Santuario. E gli eventi non mancano. In programma ci sono concerti, spettacoli per grandi e piccoli, cori gospel, presepi viventi e una manifestazione podistica. Ecco tutti gli eventi nel Saronnese.

In Valle Olona è stato allestito un grande presepe, 70 statue ad altezza naturale che animano il paese.

Porto Ceresio accoglie i visitatori con uno spettacolo di luci e colori sulla passeggiata del lungolago che fiancheggia il borgo antico, mentre è visibile il tradizionale Presepe Sommerso. Dal 19 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare la Natività sul fondo del lago posata dai subacquei dell’associazione GODiving. Sempre a Porto Ceresio, il 22 dicembre, è il programma l’arrivo di Babbo Natale in barca, alle 15.

A Busto Arsizio si può passeggiare tra le vie del centro, fare un giro sulla ruota panoramica in piazza San Giovanni dove si può incontrare anche Babbo Natale. Per i curiosi è possibile fare un giro nel villaggio Charity della Croce Rossa. In piazza Vittorio Emanuele c’è la pista di pattinaggio, mentre i presepi sono in piazza Santa Maria.

A Gallarate basta fare un giro in piazza Libertà , con l’albero illuminato e la pista da ghiaccio per vivere l’atmosfera del Natale. Ci sono anche le casette di Babbo Natale, la tombola con i commercianti del centro e molto altro.

Non è Natale senza una canzone speciale. Si intitola “Che meraviglia sarebbe se” il video realizzato nella frazione varesina di Capolago dal team della cooperativa di Capolago. Insomma, una canzone di Natale tutta varesotta.