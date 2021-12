Il Varese prepara la sfida al Casale, ultima al “Franco Ossola” per il 2021

Sarà una gara ricca di spunti interessanti quella di domenica 19 dicembre (ore 14.30) che vedrà il Città di Varese ospitare al “Franco Ossola” il Casale. Sarà una gara di alta classifica tra i biancorossi quarti e i nerostellati sesti ma con due gare da recuperare (una in più di Disabato e compagni).

Il Varese arriva dal pareggio a reti bianche di Vado (leggi qui), ma da una striscia positiva che dura da 5 partite e ha permesso ai ragazzi di mister Ezio Rossi di risalire la classifica fino a entrare in zona playoff.

Le notizie positive, finalmente arrivano anche dall’infermeria: Francesco Gazo ha già “assaggiato” la panchina domenica in Liguria mentre da questa settimana l’attaccante Roberto Cappai ha ripreso gli allenamenti con la squadra; e chissà che domenica contro il Casale non possa giocare qualche minuto da ex. Anche Alessandro Baggio è ristabilito dopo il guaio muscolare e Andrea D’Orazio tornerà dopo il turno di squalifica. Ci sarà quindi abbondanza per mister Rossi, che dovrà così sciogliere qualche dubbio di formazione.

Intanto la società ha aperto le prevendite per la gara di domenica, lanciando una promozione: il tagliando per settore distinti sarà di soli 5 euro.

Il comunicato sulle prevendite:

I biglietti della partita sono disponibili in prevendita fino alle 23:59 di sabato 18 dicembre sulla piattaforma Diyticket.it (guarda qui), mentre domenica saranno acquistabili al botteghino dello stadio a partire dalle 13.00. Per l’occasione c’è una novità riguardo il prezzo del biglietto del settore distinti che sarà per tutti 5 euro, mentre i prezzi degli altri settori sono fissati a 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70 per questo settore). Settore ospiti prezzo unico 10 euro.

Domenica i cancelli dello Stadio apriranno alle 13:30 e chiuderanno alle 14:40, con gli ingressi che avverranno da tre punti di accesso: settore tribuna da Via Vellone, settore distinti da Via Stadio e settore ospiti da Piazzale de Gasperi.

Come da disposizioni vigenti l’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato che dovrà essere mostrato prima di accedere all’impianto.