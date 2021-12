Varese ricorda Lucio Moderato “un sognatore che ha cambiato il mondo”

Varese nn dimentica il professor Lucio Moderato, psicologo e psicoterapeuta, morto lo scorso anno a 65 anni, vittima del Covid.

Una breve ma intensa cerimonia si è svolta fuori da Palazzo Estense a Varese, promossa dall’associazione Spazio Blu Autismo, che raduna i genitori di pazienti affetti da autismo che il professore seguiva.

La Presidente Cristina Finazzi ha ricordato la figura dell’uomo, mentore e amico fidato ancor prima che “Esperto” d’autismo: «E’ già passato un anno da quando il nostro prof Lucio Moderato ci ha lasciato a causa di questo stramaledetto virus… enorme il vuoto che ha lasciato. I genitori, i bambini e ragazzi e gli operatori di Spazio Blu hanno voluto rendergli omaggio in una sorta di abbraccio comunitario, per rinnovare il loro affetto e la gratitudine e volontà di dare continuità ai suoi immensi insegnamenti.

Quale miglior modo (a lui gradito) se non ricordarlo tutti insieme, immersi nella “Luce” che per una sera diventerà di “Lucio” ai Giardini Estensi di Varese?».

I partecipanti e i molti impossibilitati ad esserci in presenza, hanno voluto essere vicini comunque, inviando un messaggio, un ricordo, un disegno, un aneddoto, un oggetto, una foto.

«Questi preziosi ricordi – afferma Cristina Finazzi- diventeranno parte integrante del nostro racconto di Lucio, che insieme alle splendide foto dell’amico Ricky Pravettoni, arrederanno le pareti di #BLUHOME e #BLULAB, i due progetti innovativi, integrati e di sistema per l’autismo che Lucio ha voluto insieme all’associazione di genitori Spazio Blu Autismo Varese Onlus e a Fondazione Sacra Famiglia. Una enorme eredità per Varese e provincia, che cercheremo forti dei suoi insegnamenti e del suo esempio, di rendere sempre più accogliente ed efficace».

Anche il Sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha voluto partecipare al ricordo del prof. Lucio Moderato, conosciuto in molteplici occasioni, portando la sua testimonianza sulle grandi doti di umanità, il valore scientifico del suo lavoro e del suo metodo, nonché la sua capacità di essere punto di riferimento non solo per le famiglie ma anche per le Istituzioni, ad ogni livello.

Laura Puddu, direttrice delle sedi varesine di Sacra Famiglia ha portato la visione innovativa di Lucio nell’autismo, lei che lo aveva conosciuto, ancor prima di approdare entrambi nella stessa Fondazione.

Toccante la testimonianza di mamma Elena che ha mostrato una foto per ricordare come nel suo smarrimento iniziale, l’accompagnamento di Lucio e della sua equipe, abbia permesso a suo figlio di raggiungere autonomie impensabili.

Anche Alberto Ballarin e Tiziana Gandini, promotori insieme a SpazioBlu del progetto #golf4autism, han voluto omaggiare Lucio, raccontando la bellezza e le possibilità inespresse che hanno imparato a cogliere nei nostri ragazzi autistici, durante le sessioni di golf nella meravigliosa cornice di quiete e bellezza del Golf Club Panorama di Varese, attività che continuerà anche nei mesi invernali, grazie all’uso gratuito di una palestra messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

Loredana Casucci, mamma di Ricky, ha ricordato anche l’evento di ArtOpening, organizzato presso l’ippodromo Le Bettole lo scorso luglio in occasione del 4° Trofeo Ippico “Spazio Blu” dal titolo “Impalpabile Regna La Presenza” dedicato a Lucio: inclusione, dignità, lavoro il loro sogno. L’eredità che Lucio Moderato ci ha lasciato.

Andrea Scapin ha portato l’affettuoso ricordo dalla parte degli operatori, educatori e psicologi di #BluLab Al termine, una fetta di panettone e un tea caldo, per sottolineare ulteriormente l’importanza della convivialità e della condivisione, grazie alla meravigliosa collaborazione anche agli amici di #Bar21 (La Corte Cooperativa Sociale ARL).

«Lucio è fra quelli che non muoiono. Perché quello che ha fatto, mostrato, insegnato, condiviso rimane. Anzi, cresce, sulla strada che lui ha segnato. Lucio Moderato è fra i sognatori che cambiano il mondo. Attenzione, però: era di quelli che il sogno lo fa diventare obiettivo e poi a quell’obiettivo ci arriva o comunque mostra il percorso per arrivarci.

Per sempre con noi».