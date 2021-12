Varese senza reti a Vado, Ezio Rossi: “Rammarico per il risultato, la prestazione c’è stata”

Uno 0-0 che non lascia contento il Varese quello ottenuto al “Chittolina” di Vado Ligure. I biancorossi hanno giocato una buona gara, creato diverse occasioni ma non sono riusciti a sbloccare la gare e prendersi tre punti. Mister Ezio Rossi a fine partita non nasconde un po’ di delusione: «C’è rammarico per il risultato non per la prestazione. Abbiamo espresso una grande mole di gioco contro una squadra che si è dimostrata solida e che in tutte le gare finora ha creato tanto. Sul piano del gioco non c’è stata partita, sulle occasioni in un paio di volte è stato bravo il portiere, altre abbiamo sbagliato noi. Non ho nulla da rimproverare alla squadra tanto è vero che non volevo cambiare nessuno perché stavamo facendo bene e dovevamo trovare l’attimo fuggente; purtroppo quando l’abbiamo trovato, con Mamah e Disabato, non siamo riusciti a concretizzare».

L’allenatore del Varese è comunque soddisfatto della gara dei suoi: «Dispiace perché credo che sul piano del gioco è stata una delle migliori ma oggi non siamo riusciti a concretizzare. Con l’Rg Ticino abbiamo giocato peggio ma vinto. Il calcio è questo, andiamo avanti sapendo di aver dimostrato grande maturità in tutto, anche per i problemi incontrati in settimana ad allenarci. Siamo consapevoli che dal punto di vista delle prestazioni non è cambiato nulla, è chiaro che i ragazzi sono delusi perché nessuno si accontenta di aver pareggiato però c’è consapevolezza di quello che abbiamo fatto e del nostro campionato».

