A Varese un pomeriggio da fiaba coi balli dell’800 a Palazzo estense

Il comune di Varese apre le sue porte alla Storia con un magico pomeriggio all’insegna dei balli da sala del 19esimo secolo: un evento, organizzato da Associazione 23&20, Società di Danza, Camera condominiale Varese, progetto Scarpette nel Cuore e VareseDanza, aperto a tutti i cittadini, ma solo come spettatori. Dalle 15 alle 18 di domenica 19 dicembre, per i varesini, infatti, ci sarà la possibilità di assistere alle danze storiche dei ballerini professionisti in costume, attraverso una passerella costruita attorno al perimetro del Salone Estense, che permetterà di dare vita ad una vera e propria “passeggiata nella Storia”.

“Si tratta di un’iniziativa unica, un Gran Ballo che si terrà domenica nel Salone Estense – ha affermato la vicesindaca di Varese Ivana Perusin – Aperto e visitabile da tutti tramite una passerella attraverso cui camminare e assistere ai balli.Creare questo evento alle porte del Natale, significa viverlo nella spettacolare cornice di Palazzo Estense e i giardini, con le loro bellissime luci”.

Star della serata sarà la società di danza, un’ associazione culturale di danze del 19esimo secolo, che da vita nuova a danze antiche in contesti contemporanei: il passato proiettato nel futuro.

“Il comune permette di dare vita a questo evento in forma gratuita – racconta Sonia Milani, organizzatrice – abbiamo la società di danza che ci trasporterà nella storicità dei balli e avremo anche un intermezzo sull’art dance per i balli di sala attuali. Quest’anno i varesini non possono danzare, ma l’Accesso sarà libero e continuo. Potranno entrare anche più di una volta. In questa edizione ci sarà anche la consegna alle 18.30 di una borsa di studio e di una targa a Giovanni, un ballerino disabile che ha trovato nei balli da sala la passione della sua vita e che l’anno prossimo parteciperà anche ai campionati italiani di danza.

L’evento è il risultato di una sinergia tra varie società – conclude – in cui credo fortemente. Tante realtà varesine unite in uno scopo comune: valorizzare la danza”.

L’accesso alla passerella sarà libero e continuo, ma per accedervi sarà necessario essere muniti di green pass e mascherina.