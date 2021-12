Varesenews è tra le fonti di informazione più affidabili secondo il report annuale di NewsGuard

Il quotidiano di informazione locale Varesenews risulta tra le dieci fonti di notizie più affidabili tra quelle che sviluppano più interazioni social in Italia. Risulta dal report di fine anno redatto da NewsGuard, l’organizzazione che si serve di un team di giornalisti e professionisti con profonda esperienza nel settore dell’informazione, per analizzare e valutare i siti che pubblicano notizie e informazioni, sulla base di nove criteri giornalistici. Questi criteri fanno riferimento agli standard fondamentali di credibilità e trasparenza.

Secondo il report di fine anno di NewsGuard tra le dieci fonti di informazioni, al quinto posto, c’è proprio il nostro giornale.

I siti vengono elencati in ordine di engagement, a partire da quello più popolare. Nella lista ci sono, tra gli altri, il sito di un quotidiano nazionale e il sito di un settimanale; il sito di un’agenzia di stampa; siti che si occupano di notizie nazionali e internazionali; ma anche un sito che promuove la sostenibilità ambientale, e tre siti di notizie locali.

Ecco la classifica di NewsGuard

1) Open.online, un sito che si occupa di notizie nazionali e internazionali pensato per i millennial.

2) Tpi.it, un sito che pubblica notizie di carattere nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alla politica.

3) Ilsole24ore.com, il sito del Sole 24 Ore, un quotidiano nazionale con sede a Milano che si occupa principalmente di economia e finanza.

4) Iltirreno.gelocal.it, il sito del quotidiano Il Tirreno, fondato a Livorno e distribuito in Toscana.

5) Varesenews.it, un sito di notizie per la provincia di Varese, in Lombardia.

6) Agi.it, il sito dell’Agenzia Giornalistica Italia, un’agenzia di stampa che pubblica notizie nazionali e internazionali.

7) Lanuovasardegna.it, il sito del quotidiano di Sassari La Nuova Sardegna, che si occupa di notizie riguardanti la regione Sardegna.

8) Internazionale.it, il sito di Internazionale, un settimanale che pubblica articoli della stampa estera tradotti in italiano, inchieste e reportage.

9) Lifegate.it, un sito che pubblica notizie e informazioni e promuove ambiente e sostenibilità.

10) Blastingnews.com, un sito che pubblica articoli e video di notizie di politica, economia, gossip, tv, cultura e sport, prodotte da oltre 100 collaboratori.

Parallelamente NewsGuard ha anche classificato i 10 più influenti disinformatori in lingua italiana, in base ai dati raccolti nelle sue analisi nel corso del 2021. Ovvero le principali fonti di FakeNews e notizie non affidabili dell’anno. QUI È POSSIBILE LEGGERE IL REPORT COMPLETO.