VelaGranda torna in piazza per raccontare l’attività e sostenere il Malawi

Dopo due anni VelaGranda torna a fare conoscere le sue attività e a sostenere un progetto benefico. Il club velico targato Uisp Varese in passato era diventato una presenza fissa al Mercatino di Natale a Masnago. L’ultima edizione prima della pandemia, l’8 dicembre 2019, si era svolta come di consueto, con VelaGranda presente e protagonista sul sagrato della chiesa dedicata a San Pietro e Paolo (foto in alto).

Ieri i velisti sarebbero dovuti essere di nuovo presenti con la propria postazione in via Giuseppe Bolchini, insieme alla storica Società di Mutuo Soccorso in collaborazione con l’associazione “Malawi nel Cuore Onlus”, per raccogliere fondi dedicati ai progetti in Malawi e per raccogliere adesioni per la propria attività sportiva. La nevicata ha in parte rovinato i piani ma non ha intaccato l’entusiasmo dei velisti UISP né il loro impegno a favore del Paese del sud-est africano colpito pesantemente dall’AIDS. “Malawi nel cuore”, presieduta da Roberto Daverio, sta raccogliendo soldi per un orfanatrofio e altri interventi di carattere sanitario: le informazioni su questa attività sono spiegate nel blog che trovate CLICCANDO QUI.

«Il Club VelaGranda ha di nuovo tanta voglia di promuovere la vela – spiegano i responsabili in una nota – uno sport meno elitario di quanto si pensi, che declinato secondo i valori Uisp diventa davvero “per tutti” e in grado di portarci a scoprire in modo insolito i nostri laghi e non solo».

Nelle occasioni pubbliche i soci di VelaGranda possono scendere in piazza con una piccola imbarcazione per permettere a grandi e piccini di vedere da vicino vele come la randa e il genoa, cime, àncora, scafo, albero, timone, e tanto altro…..e per rendere più semplice ai varesini di tutte le età l’avvicinamento all’affascinante sport della vela che si pratica all’aperto: una ragione in più, soprattutto in questo momento storico, per avvicinarsi alla vela e fare una prova, anche in inverno, per uno sport che è nel contempo recente e antichissimo.

Proprio per questa declinazione secondo i valori Uisp, il club può annoverare soci di ogni età che praticano secondo le proprie capacità la vela, perché lo sport, soprattutto quando è “per tutti”, non ha età se c’è la passione! Una passione che, per VelaGranda, significa scoperta della natura, dei laghi, del territorio, e anche di se stessi e della propria capacità di divertirsi in squadra.

Chi vuole avere più informazioni sulle attività di VelaGranda, però, ha molti canali a propria disposizione. Esiste il sito web www.velagranda.it, ma per chi preferisce un incontro “dal vivo” è possibile rivolgersi direttamente ai soci nella sede di via Amendola 11 a Varese ogni martedì sera a partire dalle 21. È a disposizione anche un indirizzo email: info@velagranda.it

Non resta che augurare “buone feste” e soprattutto “buon vento!” a tutti!