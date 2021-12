Vertemati: “Tanto rimpianto, Sassari ci ha punito con i rimbalzi d’attacco”

VERTEMATI 1 – «Una partita in cui gli attacchi hanno prevalso sulle difese da ambo le parti. Siamo partiti male difensivamente: nei primi minuti abbiamo attaccato bene con il pick’n’roll però abbiamo sofferto Robinson nei primi secondi delle azioni. Con la zona abbiamo rallentato un po’ il ritmo offensivo di Sassari che però è stata molto brava a rimbalzo d’attacco. Penso che la chiave sia stata proprio questa al di là del canestro di Logan: abbiamo costretto a farli tirare fuori ritmo ma appunto hanno spesso convertito con tap in, rimbalzi e poi bombe. Il motivo per cui sono riusciti a recuperare a inizio ultimo periodo».

VERTEMATI 2 – «Ho poco da dire ai miei giocatori, purtroppo abbiamo perso presto Beane. Non è mai entrato in partita e sostanzialmente abbiamo giocato senza due uomini importanti nelle rotazioni (l’altro è Gentile ndr)».

VERTEMATI 3 – «C’è tanto rimpianto sul +5 dove eravamo arrivati dopo il nostro +10 e poi il -6: se non danno il quinto fallo a De Nicolao, con due tiri liberi per Logan un po’ al limite quasi allo scadere dei 24, noi chiudiamo la difesa e andiamo in attacco con un’altra inerzia. Invece quello che è successo lo avete visto».

BUCCHI 1 – «Una di quelle partite che bisogna vincere, da mettere in tasca insieme a due punti importanti. I ragazzi hanno tirato fuori la voglia di vincere: di sicuro non è stata una gara brillante per alcuni aspetti ma era difficile perché ci aspettavamo una prova molto buona di Varese. Mancando la loro stella, volevano dimostrare la loro qualità. Abbiamo incontrato difficoltà fin dall’inizio perché abbiamo sofferto gli uno contro uno dei loro giocatori; la zona ci ha un po’ aiutato ma poi ci sono stati anche gli attributi che hanno consentito di vincere. Due punti che fanno morale e che ci danno tranquillità. Importante anche che il pubblico abbia spinto la squadra nei momenti finali quando occorreva avere qualcosa di più».

BUCCHI 2 – «Perché ho messo Kruslin su Keene? Per diversi motivi: Kruslin in difesa aveva fatto bene nelle ultime partite, poi volevamo uno più alto e poi comunque Keene ha fatto canestro contro tutti. Era complicata, Varese era particolarmente motivata. Nel finale però abbiamo trovato i quintetti giusti anche con Diop che viene da un momento complicato post-operazione e oggi ha fatto una partita molto consistente e molto buona. Poi dobbiamo avere consapevolezza di non essere la Sassari dell’anno scorso: ognuno deve dare qualcosa in più, piegare le gambe. Bendzius e Burnell hanno dato un ottimo contributo a rimbalzo e proprio i rimbalzi offensivi ci hanno dato una bella mano».