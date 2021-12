Vieni al cinema, a teatro e a Volandia con +VareseNews

Quattro momenti di incontro, di festa e condivisone. VareseNews organizza tre serate di cultura e una diretta Facebook aperta a tutti per un brindisi insieme in vista delle feste di Natale con i suoi abbonati.

Ad un anno dal lancio della membership torniamo a proporre ai nostri lettori quattro occasioni di incontri anche in vista di un importante anniversario: VareseNews nel 2022 compie 25 anni.

Un importante traguardo che non mancheremo di festeggiare anche con voi. Intanto, ecco le serate che abbiamo organizzato per i nostri lettori.

Venerdì 10, dalle 17 alle 19 faremo una lunga diretta sulla nostra pagina Facebook per raccontare e ascoltare alcune voci sulla membership, ma anche per raccontare territori e realtà del nostro territorio.

Lunedì 13 dicembre sei invitato al Teatro Apollonio di Piazza Repubblica di Varese per la serata ufficiale di inaugurazione. Un gala aperto alla alla città, ad ingresso gratuito (su prenotazione alla biglietteria del teatro), con tanti artisti e le anticipazioni per la prossima stagione. Ci saranno i contributi di Davide Van De Sfroos, Pucci, I Legnanesi e molti altri. Inizio serata, alle 21.

Mercoledì 15 dicembre appuntamento al Cinema Teatro Nuovo di Varese con la proiezione gratuita ed esclusiva per gli abbonati di VareseNews di “Io sono Babbo Natale” con Gigi Proietti e Marco Giallini. Appuntamento alle ore 20.45 per un piccolo omaggio e vedere insieme il film.

Lunedì 20 dicembre ti aspettiamo a Volandia, il Museo del Volo di Somma Lombardo per una visita guidata. Il museo per l’occasione sarà riservato solo a noi. Appuntamento alle ore 18 per un brindisi.

Vuoi partecipare agli eventi? Sostieni VareseNews ed entra a far parte della nostra comunità.

Abbonati, potrai partecipare a questi e ad altri eventi esclusivi, oltre a vedere il giornale solo con pubblicità locale o senza pubblicità. Inoltre, riceverai sconti riservati, la newsletter quotidiana, avrai una email e un numero di telefono diretti con la redazione, un gruppo Facebook esclusivo.

E ancora: Abbiamo fatto un accordo con San Domenico Sky che permette ai nostri abbonati di avere uno skipass feriale omaggio valido in settimana dal lunedì al venerdì (giorni festivi esclusi) nel periodo dal 1/12/2021 al 31/1/2022.

Entra a far parte della community di VareseNews, conviene e sostieni il tuo giornale!