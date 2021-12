Vigili del fuoco al lavoro a Vedano Olona per un Incendio in via Aldo Moro

Verso le ore 13.00 di giovedì 23 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti a Vedano Olona, in via Aldo Moro, per un incendio che ha interessato una villetta della zona residenziale verso Venegono Superiore.

Secondo un primo riscontro le fiamme sono partite da un quadro elettrico.

L’incendio, di piccole dimensioni, è stato spento velocemente da parte dei vigili del fuoco intervenuti.

Non ci sono stati feriti o intossicati.