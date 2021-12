Vinto il bando “Effetto Eco” di Fondazione Cariplo: arrivano 37mila e 500 euro per C.O.S.M.O

Da tempo sentiamo parlare di “rivoluzione energetica”, di amministrazioni, cittadini ed imprese che hanno iniziato la strada dell’autoproduzione e dell’autoconsumo, puntando sull’efficientamento energetico degli edifici al fine di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. E finalmente anche le leggi si sono evolute e alla fine di novembre è stato f pubblicato il decreto 199/2021 che definisce i criteri per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). CAST Ong Onlus, unitamente ad Agenda21 Laghi e i Comuni di Luino, Besozzo, Laveno Mombello e Travedona Monate, sotto la guida della Rete per il Clima del Verbano, hanno iniziato un percorso collaborativo che ha portato alla creazione del progetto C.O.S.MO – Capacity Building di Comunità, presentato al Bando Effetto Eco della Fondazione Cariplo e finanziato a dicembre di quest’anno per 37.500 €.

Il progetto prevede di fornire al personale dei 16 comuni di Agenda21 Laghi, con cui il Cast collabora regolarmente sul tema dell’energia, e ai partecipanti ai Tavoli per il Clima, competenze specifiche per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, per l’analisi delle ristrutturazioni edilizie volte all’efficientamento energetico e per il monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra.

In particolare, i Tavoli per il Clima di Laveno Mombello, Besozzo, Travedona Monate e Luino sono orientati alla realizzazione di tre azioni specifiche: la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), la costruzione di strumenti complementari a questo intervento, ovvero un Osservatorio per monitorare la tipologia e gli impatti delle riqualificazioni energetiche degli edifici pubblici e privati, e un sistema di Monitoraggio dei dati su consumi ed emissioni. Il cambiamento che si vuole realizzare è quindi la costituzione di una “Comunità di competenze” specifiche sui temi dell’energia.

Il meccanismo che si utilizzerà è quello della formazione “learning by doing” basata sull’apprendimento cooperativo, in cui i partner tecnici e i partecipanti dei Tavoli (funzionari comunali, associazioni, imprese e cittadini) acquisiranno competenze replicabili in altri tavoli o in altri Comuni di Agenda 21 Laghi. Al termine del progetto ci si attende che il CAST, i soggetti che formano la Rete per il Clima del Verbano, i Tavoli per il Clima e Agenda 21 Laghi, diventino, insieme ai tecnici comunali, un gruppo di riferimento riconoscibile da tutto il territorio. Una Comunità di competenze, appunto, in grado di orientare e accompagnare gli altri soggetti locali nella “selva” dei bonus e degli incentivi, oppure avviare un percorso per la costituzione di nuove Comunità Energetica Rinnovabili, anche con l’ausilio di strumenti già pensati con questa finalità, in come manuali di processo (Costituzione CER e implementazione dell’Osservatorio dei Dati) e di prodotto (software di monitoraggio), schemi di Statuto e altri templates per i documenti necessari

Una grande opportunità per tutti i Tavoli del Clima presenti nei Comuni interessati, e in particolare per quello di Luino che ha creato un apposito Laboratorio dedicato all’energia. «Per noi è un risultato importantissimo visto che abbiamo messo nelle azioni da portare avanti la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Sarà un grande aiuto ed una grande possibilità di crescita», dicono dal Laboratorio Energia del Tavolo per il Clima di Luino.