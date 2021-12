Vittime della strada, minorenni rapinatori e le nuove regole svizzere per la pandemia nel podcast del 17 dicembre

Le principali notizie di venerdì 17 dicembre nel podcast quotidiano di VareseNews

È un medico la vittima dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 16 dicembre in via Monte Rosa a Varese. Era appena uscita dall’ambulatorio dove prestava servizio e stava per raggiungere la sua macchina quando è stata investita da un furgone che stava facendo retromarcia. La donna, Valeria Porcaro di 49 anni residente a Bnzio, è rimasta schiacciata sotto il pesante mezzo. Estratta grazie ai cuscini idraulici di sollevamento dei vigili del fuoco, è morta dopo l’arrivo al pronto soccorso del Circolo. In dieci giorni, la città di Varese conta due pedoni morti e tre feriti vittime di investimenti.

Una settimana fa avevano malmenato e rapinato due giovanissimi dopo aver fatto irruzione all’interno del “Palariosto” di Busto Arsizio. III Sllontanatisi dal palazzetto, in centro a città avevano incrociato due quattordicenni e avevano rapinato entrambi, rubando scarpe e soldi. Quattro ragazzi, tutti minorenni, sono stati identificati grazie alla visione delle immagini delle diverse telecamere della zona e sono stati denunciati. Sono residenti tra Busto Arsizio e comuni limitrofi e devono ora rispondere alla Procura della Repubblica dei Minorenni per rapina.

Per mesi ha perseguitato la ex compagna. Ora la Polizia è intervenuta con più forza, insieme al giudice di Busto Arsizio, disponendo il divieto di avvicinamento. La misura di prevenzione è stata notificata a un 24enne cittadino egiziano residente fuori Gallarate il quale, per diversi mesi, ha continuato, a perseguitare la sua ex compagna non accettando la fine della relazione e la iniziale decisione della donna di riconoscere unilateralmente il figlio nato dalla loro pregressa ed occasionale frequentazione. Il provvedimento cautelare gli impone il divieto di avvicinamento e di contatto alla ex compagna ed ai suoi congiunti

la Confederazione elvetica ha deciso di inasprire i provvedimenti contro la diffusione del virus pandemico. Da lunedì 20 dicembre gli spazi interni dei ristoranti, quelli delle strutture sportive, ricreative e culturali e le manifestazioni al chiuso saranno fruibili solo dalle persone vaccinate o guarite. All’interno dei luoghi ricreativi e ristorativi sarà anche obbligatorio indossare la mascherina e consumare cibi e bevande solo da seduti; dove questa modalità non sarà possibile l’accesso sarà consentito soltanto a persone vaccinate o guarite risultate negative al test.

Intanto a Varese Marco Magrini, dell’Unità di crisi regionale diretta da Guido Bertolaso, striglia l’azienda ospedaliera varesina chiedendo di attivare subito le nuove linee vaccinali sorte nel parcheggio dell’Esselunga di Masnago e di disporre centri in grado di rispondere alla crescente richiesta di tamponi della popolazione. Al centro della vicenda l’hub di Fontanelle inizialmente previsto come grande centro vaccinale poi accantonato per l’eccessivo costo di affitto e ora tornato tra le ipotesi.

