Il volontariato fa festa a Gavirate: tutte le associazioni riunite all’auditorium

Una serata di musica e di emozioni. Erano 160 le persone che hanno partecipato lo scorso 4 dicembre alla serata del volontariato all’auditorium di Gavirate. Renato Franchi & His Band e l’Associazione Progetto Rughe Odv hanno radunato tutte le associazioni gaviratesi, sotto l’egida del Comune di Gavirate, con la presenza del Vice Sindaco Massimo Parola, per lanciare un messaggio di ripartenza e di solidarietà, nel contesto di Gavirate Città Amica delle Persone con Demenza, la comunità che accoglie le fragilità.

«Gli studi – sostengono gli aderenti a Progetto Rughe – dimostrano che se le persone sono inserite nelle reti sociali stanno meglio sia sotto il profilo della salute mentale che della salute fisica. E le associazioni di volontariato nei vari ambiti svolgono un ruolo essenziale in questo contesto».

Progetto Rughe,costituendosi in associazione autonoma dal maggio di quest’anno, ha ampliato le proprie finalità per poter supportare la cura e l’assistenza della persona che invecchia attraverso l’erogazione di una gamma di differenti servizi volti al miglioramento della qualità di vita, con azioni di supporto e di aiuto ma anche con eventi simbolici per combattere lo stigma della demenza e per includere le persone in ogni comunità.

Presente anche la presidente della Polha Daniela Colonna Preti che ha consegnato alla presidente dell’Associazione ACSV Gavirate, un CD commemorativo de “ Le Tre Ruote attorno al Lago”, evento di grande rete rivolto al mondo della disabilità a suo tempo promosso dal compianto Walter Sechi.

La serata è stata accompagnata da brani interpretati dal vivo di Battiato, De Andrè e Renato Franchi.