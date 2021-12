Il weekend del Varese: Serie D in anticipo, Juniores e femminile al “Franco Ossola”. Ebagua saluta

Il Città di Varese arriva da tre vittorie di fila al “Franco Ossola” e così, nel turno che lo vede impegnato in trasferta, lascia il campo casalingo a Juniores e femminile, sperando di infondere vibrazioni positive alle altre compagini biancorosse.

SERIE D

In vista del turno infrasettimale di mercoledì 8 dicembre (al “Franco Ossola” arriverà la Caronnese), la sfida di Romentino, in provincia di Novara a pochi chilometri dal confine nostra provincia, contro l’Rg Ticino è stata anticipata a sabato 4 dicembre (inizio sempre alle 14.30). I biancorossi giocheranno in un centro sportivo di piccole dimensioni, con tribune limitate, tanto che saranno in vendita solo 50 biglietti per la tifoseria ospite.

La società RG Ticino, con comunicazione ufficiale pervenutaci, informa che, in occasione della partita di sabato 4 dicembre RG Ticino-Città di Varese, la capienza del settore ospiti dello Stadio “Mulini Beretta” di Romentino è di cinquanta posti. La vendita dei biglietti per il suddetto settore avverrà in modalità on-line attraverso la piattaforma Diyticket (qui il link).

JUNIORES E FEMMINILE

Con la “prima squadra” impegnata in trasferta, a fare gli onori di casa al “Franco Ossola” saranno la Juniores e la Femminile.

Si parte sabato 4 dicembre con i giovani di mister Gianluca Porro che ospiteranno il Fanfulla; ingresso a prezzo unico di 8 euro. Domenica invece il palcoscenico masnaghese sarà a disposizione della squadra Femminile, che affronterà il Vigevano per il campionato di Promozione; costo del biglietto 6 Euro.

EBAGUA SALUTA

Intanto, con l’apertura del mercato dei dilettanti di mercoledì 1 dicembre, la società ha ufficializzato il divorzio con Giulio Ebagua. Non un “fulmine a ciel sereno”, dato che l’attaccante da diverse settimane non era più in rosa.