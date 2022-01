0-0 a Sanremo, un altro punto prezioso per la Caronnese

Non saranno tre punti, ma la Caronnese continua a muovere la classifica, aspetto da non sottovalutare per chi è invischiato nella lotta per la salvezza, che non regala nulla a nessuno.

Dopo quello di Bra è il secondo 0-0 consecutivo in pochi giorni per i rossoblu, che in casa della terza in classifica non subiscono gol e si portano a casa un punto che fa morale.

La Sanremese ha provato a imporre il ritmo per vincere la gara e prendersi i tre punti ma la squadra di Scalise – oggi schierata con un inedito 3-5-2 a causa delle tante assenze e con il neo arrivato Zeroli subito titolare – concede il minimo indispensabile e riesce a tenere la propria porta inviolata.

Un punto che porta la Caronnese a 16 punti, non ancora abbastanza per poter sorridere, ma qualche importante segnale per rendere meno amaro questo girone di ritorno.

SANREMESE-CARONNESE 0-0

SANREMESE (4-2-3-1): Malaguti; Nouri, Bregliano, Mikhaylovskiy, Acquistapace (1’ st Giacchino); Larotonda, Valagussa; Scalzi (19’ st Cinque), Gagliardi (29’ st Dacosta), Anastasia; Vita (37’ st Conti). A disp.: Bohli, Buccino, Giacchino, Maglione, Piu, Nossa. All.: Andreoletti.

CARONNESE (3-5-2): Ansaldi; Zeroli, Arpino, Cosentino; Putzolu, F. Esposito, Vernocchi, Cretti (26’ st Tunesi), De Lucca; R. Esposito, Ballgjini (14’ pt Rocco, 26’ st Boschetti). A disp.: Angelina, Moretti, Di Marco, Silvestre, Galletti, Corno. All.: Scalise.

ARBITRO: Di Loreto di Terni.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Ballgjini, Acquistapace, Gagliardi, Ansaldi, Tunesi, Giacchino, Boschetti. Angoli 8-2. Recupero 1’, 3’.

SERIE D GIRONE A – XX GIORNATA

Sabato 29 gennaio: Varese – Lavagnese 2-1; Rg Ticino – Casale 2-1.

Domenica 30 gennaio: Asti – Novara 0-2; Borgosesia – Chieri 1-1; Bra – Saluzzo 1-0; Derthona – Vado 3-0; Imperia – Gozzano 0-3; Ligorna – Fossano 1-1; Sanremese – Caronnese 0-0; Sestri Levante – Pdhae 5-1.

CLASSIFICA: Novara 44; Varese 36; Sanremese 34; Chieri 33; Borgosesi, Derthona 31; Gozzano 29; Pdhae, Vado 28; Casale, Bra 27; Sestri Levante 26; RG Ticino 21; Asti 20; Ligorna 19; Caronnese, Lavagnese, Fossano 16; Imperia 15; Saluzzo 11.