10 mila euro donati al Comune di Casciago: “Un gesto di grande altruismo”

Un nuovo contributo per aiutare il Comune di Casciago, in particolare il settore vitale dei servizi sociali.

Una famiglia di imprenditori casciaghesi ha donato l’importante cifra di 10 mila euro a fine 2021, con destinazione vincolata per il sociale. La famiglia di benefattori, che vuole rimanere anonima, ha infatti chiesto che il contributo vada ad aiutare chi sta peggio.

Felice il primo cittadino Mirko Reto, che ci tiene a ringraziare per questo gesto: «Non è la prima volta che succede e questo mi rende più che orgoglioso – commenta -. Questo per diversi motivi: intanto perché è bello avere cittadini premurosi con il Comune, poi perché l’aiuto va ad un settore che vede una crescita della spesa importante e inoltre perché evidentemente i nostri concittadini apprezzano e danno valore al lavoro che stiamo facendo come amministrazione. Marito e moglie che hanno donato sono titolari di un’azienda e sono vicini a noi da sempre. Li ringrazio davvero di cuore, perché aiutano chi ha problemi. Destineremo i fondi per andare incontro a situazioni già in corso e alle nuove che dovremo affrontare. È davvero un orgoglio avere cittadini attenti e che vogliono dare una mano: è un aiuto a tutta la comunità, uno stimolo a chi può fare, un modo per uscire dall’egoismo con altruismo e generosità».