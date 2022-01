140mila euro per gli alberi a Busto Arsizio, si parte da Beata Giuliana

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico.

I lavori, del valore di oltre 140.000 Euro, inizieranno lunedì 24 gennaio nel quartiere di Beata Giuliana, interesseranno in particolare le alberature di viale Stelvio e dureranno una ventina di giorni. Ai primi di febbraio partiranno gli interventi in viale Liguria e, a seguire, nelle aree di via Fiume/Rovereto, via Torino e in viale dell’Industria.

«Questa è solo una prima parte dei lavori che abbiamo previsto quest’anno sul verde cittadino – afferma il sindaco Emanuele Antonelli –, nei prossimi mesi abbiamo infatti in programma ulteriori, consistenti, interventi di manutenzione in tutta la città, che comporteranno un investimento di un milione di Euro».

«La stagione è propizia per dare il via a lavori che garantiranno la salute delle piante e la sicurezza della cittadinanza – afferma con soddisfazione il consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida -. Seguirò da vicino gli interventi perché siano eseguiti con il massimo dell’attenzione e della professionalità e vigilerò affinchè le imprese si attengano ai criteri che sono stati individuati dai tecnici di Agesp Attività Strumentali, rispettando lo sviluppo delle alberature. La nostra città vanta un patrimonio verde molto prezioso che va salvaguardato e curato al meglio».