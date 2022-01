Il 26 gennaio scade il bando del Servizio Civile, anche in provincia di Varese

In un museo o al servizio dei più deboli, in municipio o per un’associazione culturale: sono tante e molto diverse le occasioni per il Servizio Civile Nazionale, una bella esperienza per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni di età. Che può essere (anche) un trampolino di lancio verso un primo lavoro o la ricerca di una autonomia.

Il nuovo bando scade il prossimo 26 gennaio, data ultima per presentare la domanda (entro le 14, solo attraverso l’apposita piattaforma online, qui). Ci si può candidare per un solo progetto, scegliendolo tra i 2818 attivati in tutta Italia nei settori più diversi, dalla cultura al sociale, dai Comuni all’agricoltura, alla promozione della pace.

Chiunque può candidarsi in qualunque posto in Italia. Molti sono anche i progetti in provincia di Varese. Ci sono associazioni nazionali come le Acli o l’Auser, con diversi interventi attivati in vari ambiti in provincia. Ci sono i Comuni con progetti in vari ambiti (come le biblioteche, il sociale, i disabili), ma anche il museo Maga di Gallarate o una realtà strutturata del soccorso come l’SOS Malnate. Qui trovate tutti i progetti apparsi su Varesenews.

Invece trovate qui i progetti per la zona di Saronno, da Saronnonews.

I volontari ricevono un assegno mensile di 444,30 euro, a fronte di un impegno di 25 ore settimanali oppure un monte ore di 1.145 ore per 12 mesi (un ulteriore rimborso è previsto per i progetti all’estero). Ogni volontario avrà anche ottanta ore di formazione specifica, che può essere anche utile per la propria esperienza di vita. Ma in generale l’anno di servizio civile è una occasione: per mettersi alla prova, per avvicinarsi ad una esperienza di responsabilità e anche come primo approccio in una organizzazione, anche se come volontario.