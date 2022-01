Cinque Mulini a San Vittore Olona, dominio degli atleti africani con la keniana Gateri e l’etiope Melak

Anche sui prati di San Vittore Olona, come era successo tre settimane fa a San Giorgio su Legnano, atleti africani dominatori di un cross country mondiale. Al Campaccio avevano vinto due etiopi (Yihune Addisu, tra gli uomini e Dawit Seyaum tra le donne), oggi alla Cinque Mulini sul gradino più alto del podio sono saliti l’etiope Nebret Melak (immagine in copertina di Roberta Corradin, che ha curato la galleria delle immagini) e la keniana Theresia Muthoni Gateri.

Melak ha vinto dopo aver fatto parte del gruppetto che negli ultimi due giri ha preso decisamente il largo. Nel finale, quasi una volata da velocisti. Uscito davanti a tutti dal mulino Meraviglia, l’etiope è scappato via, bissando il successo del 2021 e lasciando il keniano Levy Kibet al secondo posto e il connazionale Tadese Worku al terzo. Luca Alfieri, al tredicesimo posto, primo non solo tra gli italiani ma anche tra gli europei.

La keniana Theresia Muthoni Gateri ha vinto la gara femminile. precedendo la connazionale Zena Jemutai Yego e la slovena Klara Lukan. Un cross dominato dalle ragazze africane con l’azzurra Nadia Battocletti (una delle favorite almeno per il podio) brava a restare nel gruppetto di testa per i primi due giri, per poi ritirarsi in quello conclusivo, addirittura bisognosa di assistenza dai soccorritori per problemi respiratori.

Le due atlete africane hanno fatto il vuoto negli ultimi 2 chilometri, incalzate ma mai avvicinate da Lukan. Prima delle italiane Anna Arnaudo, quinta, che conferma le sue qualità dopo l’oro a squadre giovanile di Dublino.