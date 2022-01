I 90 anni di Angelo Monti: da Monello a sindaco, una vera istituzione di Varese

Compie oggi 90 anni un uomo che ha attraversato a 360 gradi la storia della città di Varese: Angelo Monti.

Nato il 27 gennaio 1932, Angelo Monti è stato – ed è ancora – protagonista della vita sociale della città giardino: per molti anni presidente dei Monelli della Motta, organizzatore di diverse feste tradizionali, come quella di san Martino, anima di associazioni storiche e in particolare di “Varese per l’Italia”.

E’ stato sindaco di Varese, anzi, è stato il sindaco dei 14 giorni, segnando uno spartiacque tra la prima e la seconda repubblica. E’ stato a lungo funzionario della Camera di Commercio di Varese, di cui è stato vicesegretario generale. Per le sue innumerevoli attività ha ricevuto la Girometta d’oro nel 2009.

La sua vita e le sue passioni sono raccontate dai suoi nipoti, che hanno affidato a Varesenews un’augurio speciale:

E ad Angelo Monti tanti auguri anche dalla redazione di Varesenews