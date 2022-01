A Legnano la “Sagra del Risotto” a sostegno della Caritas di San Domenico

A Legnano, un intero weekend all’insegna del gusto e del risòtt. Dal 21 al 23 gennaio in Via Bixio, contrada San Domenico, si svolgerà la nuova edizione della “Sagra del Risotto all you can eat” di Legnano 2022. Con un format detto “giro risotti”, dove sarà letteralmente possibile guastare piatti di risotto a volontà nelle numerose ricette della tradizione. L’evento, quest’anno a scopo benefico, è organizzato a sostegno della Caritas San Domenico dalla Contrada San Domenico e l’Associazione Culturale LE OFFICINE.

UN’EDIZIONE VOLTA ALLA SOLIDARIETÀ

Per ogni coperto, infatti, una parte del ricavato sarà devoluta alla Caritas San Domenico di Legnano, a sostegno di iniziative solidali. Nel dettaglio, la libera bisettimanale distribuzione di cibo per persone in difficoltà, il potenziamento del centro di ascolto a supporto della salute psicologica. E ancora, il fondo “San Giuseppe” rivolto a chi ha perso lavoro a causa del Covid-19, a sostegno mensile con aiuti e ristori.

«Il nostro desiderio per questo inizio 2022 – commentano gli organizzatori – è di renderci utili grazie ai nostri eventi, unendo la comunità in favore di tutte quelle persone che proprio in questi mesi si trovano in difficoltà». L’area della Sagra del Risotto di Legnano 2022, al coperto e termo riscaldata, è aperta il venerdì e il sabato, dalle 19 alle 24, e la domenica, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24. Per informazioni e prenotazioni, il numero di telefono 3495382384.