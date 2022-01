A Varese i funerali di Angelo Mortarino, storico personaggio della compagnia “I Legnanesi”

Un altro lutto per la compagnia dialettale “I Legnanesi”. In questi giorni, infatti, è deceduto Angelo Mortarino, ricordato come la “Filippa” (primo a sinistra nella foto) nello storico gruppo con capocomico Felice Musazzi. Una figura particolarmente apprezzata dalla stessa “Teresa” e dal pubblico.

Mortarino è conosciuto anche per la sua partecipazione con la compagnia di Dante Barlocco. In questi spettacoli, recitava nel ruolo di Maria, la sorella della straordinaria Teresa-Musazzi. Come Luigi Zoni, anche Mortarino impersonava figure di donne di cortile, in scenette apprezzate per l’ironia e la parlata dialettale.

I funerali si svolgeranno domani , giovedì 27, alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Cristo Re in San Fermo (Varese), preceduti dalla recita del santo rosario alle 15