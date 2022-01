Addio a Santo Mantarro, il re dei mercati paesani della Valcuvia

Se n’è andato in punta di piedi all’improvviso, sebbene facesse un mestiere sinonimo spesso di toni sopra le righe e brusio di fondo fra le strade affollate dai mercati.

Non era il caso di Santo Mantarro, un “signore“ della bancarella, specializzato in frutta fresca e verdura di prima qualità, ma soprattutto maestro di confidenza e savoir faire con gli affezionati clienti dei paesi che punteggiano il verde delle montagne della Valcuvia.

E proprio i clienti di Orino, piazza che lo vedeva presente fra il Comune e la Chiesa ogni venerdì della settimana, sono stati i primi, qualche giorno fa, ad accorgersi della sua assenza.

La voce ha rapidamente fatto il giro prima del paese, poi della valle, per avere la triste conferma: Santo non c’era già più, portato via da un malore improvviso nella serata di giovedì scorso.

Attorno a questa mitica figura di venditore ambulante attaccatissimo alla sua gente, si fanno vivi in queste ore i pensieri di quanti l’hanno conosciuto, con la sua affabilità e il sorriso a disposizione di tutti.

I funerali si terranno nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio alla chiesa di Cittiglio.