Agenda di appuntamenti prestigiosi per il direttore d’orchestra varesino Alessandro Cadario

Si preannuncia un 2022 di importanti appuntamenti per il direttore d’orchestra varesino Alessandro Cadario.

Teatro Carlo Felice di Genova, Royal Opera House Muscat, Teatro Regio di Torino, Piccolo Teatro di Milano, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Dal Verme, Teatro Verdi di Firenze, Teatro Auditorium Manzoni di Bologna, Auditorium Parco della Musica di Roma, sono solo alcuni dei prestigiosi teatri nel fitto calendario di questa prima parte dell’anno.

Tre produzioni operistiche e sette produzioni sinfoniche con un repertorio che spazia dal barocco Italiano attraverso il classicismo viennese di Haydn, la musica di Tchaikovsky, Prokofiev, Respighi, Bernstein, Ghedini, Berio fino al tre prime esecuzioni mondiali di compositori italiani viventi come Marco Tutino e Nicola Campogrande.

Alessandro Cadario è un direttore che ha ricevuto apprezzamenti da alcuni tra i più importanti direttori d’orchestra del mondo come Riccardo Muti, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel che di lui ha scritto “Un’eccellente guida per l’orchestra grazie al suo entusiasmo, alla sua precisione infallibile e alla sua profonda dedizione per la musica” . Musicista eclettico nel repertorio e attento alla prassi esecutiva dei diversi stili ha come nota caratteristica evidenziata dalla critica musicale interpretazioni convincenti, meditate e di grande finezza.

Dal 2016 ricopre il ruolo di Direttore ospite principale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano con cui ha realizzato un significativo percorso di crescita qualitativa. Ha diretto nelle stagioni dei principali enti lirici e festival italiani ed internazionali e nei principali teatri italiani tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Arena di Verona, salendo sul podio di importanti orchestre tra cui l’Orchestra del Teatro Mariinsky, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, l’Orchestra Filarmonica della Fenice, la Tatarstan National Symphony Orchestra, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice e molte altre.

Un calendario di appuntamenti che rappresenta in sintesi il percorso di un maestro che da sempre è sempre stato attento alla formazione dei giovani musicisti e ai più importanti temi sociali. Sarà infatti nuovamente alla guida in aprile dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, un progetto del MIUR, dopo il successo del concerto di Natale dal Senato della Repubblica alla presenza del Presidente Mattarella. Inoltre con la propria presenza e il proprio lavoro Cadario conferma l’attenzione nel ricordare alcune delle pagine più controverse delle recente storia Italiana, dirigerà a maggio infatti lo spettacolo l’Eredità dei Giusti in scena anche al Piccolo Teatro di Milano scritto per commemorare Falcone e Borsellino dei quali ricorre il trentennale dalla morte.