Aggressioni nel bar e sull’autobus Atm, ma anche l’esplosione del vulcano e l’hockey nel podcast del 17 gennaio

Le principali notizie di lunedì 17 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

I carabinieri di Saronno hanno individuato e arrestato l’autore dell’aggressione che ha portato alla morte di Francesco Costa, il 55enne deceduto in ospedale a Legnano dopo due giorni di ricovero e un’operazione d’urgenza nel reparto di neurochirurgia. L’uomo è accusato di omicidio preterintenzionale. Si tratta di un 51 enne di Saronno. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, compiuta in un clima di assoluta omertà, l’uomo era rimasto vittima di un’aggressione fuori da un bar dove poco prima si era scatenata una discussione per il costo eccessivo delle consumazioni.

Come annunciato pochi giorni fa dal sindaco Loredana Bonora, prende il via l’attività del Centro tamponi di Cuasso al Monte, organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e la Farmacia Pescatore. Da oggi, lunedì 17 gennaio, a partire dalle ore 14.30 è attivo il numero 353 3364137 per le prenotazioni dei tamponi, che potranno essere effettuati dal giorno successivo. Ogni giorno un operatore risponderà alle richieste di prenotazione dalle 14.30 alle 19.30.

Fanno cenno di fermarsi all’autista di un mezzo Atm per farli salire, ma sono troppo lontani dalla pensilina e il conducente tira dritto. Solo che una volta arrivato al capolinea l’autista dell’autobus si è trovato davanti i due ragazzi rimasti a terra che lo hanno preso a pugni. È accaduto sulla linea del bus 47 a Milano, vittima dell’aggressione un uomo di 44 anni, autista Atm residente a Varese. L’uomo è stato soccorso dall’ambulanza e portato in pronto soccorso; sulla vicenda indaga la Polizia.

Venerdì 14 gennaio alle ore 21:00 i barometri d’Italia e di Lombardia hanno registrato un balzo istantaneo di pressione, dovuto all’esplosione avvenuta 18 ore prima nell’Oceano Pacifico, a 17mila km di distanza del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai. Un’immenso spostamento d’aria che ha iniziato a “viaggiare” intorno a tutto il mondo e giungendo, dopo circa 18 ore, alle 21.00/21:05 di venerdì 14 gennaio, a Varese. Tutte le stazioni meteo attive, dalle più note a quelle più amatoriali, hanno potuto registrare un repentino balzo di pressione. La grande quantità di polveri e solfati emessi in atmosfera dal vulcano potrebbe portare un temporaneo raffreddamento delle temperature globali dell’ordine del decimo di grado ma è ancora presto per fare delle stime.

Ed ora lo sport. Ci trasferiamo sui campi da Hockey

Giornate importanti, queste, in casa Mastini Varese: la squadra cittadina di hockey su ghiaccio sta disputando la seconda fase della Italian Hockey League con l’obiettivo di arrivare ai playoff, pur passando dal Qualification Round. Ovvero il girone che comprende le squadre che hanno terminato tra il quinto e il decimo posto la prima fase: tre di queste andranno appunto ai playoff. In quest’ottica i gialloneri hanno completato la rosa ingaggiando due stranieri: si tratta dei 22enni canadesi Shane McGrath e Adam Capannelli, già compagni di squadra nella Concordia Univerity. Il loro innesto – difensore il primo, attaccante il secondo – dovrà dare ai Mastini lo sprint in più per accedere all’ultima fase del campionato. In panchina intanto resterà sino a fine stagione Matteo Malfatti, il direttore sportivo riportato nel ruolo di allenatore dopo l’improvvisa partenza di Tom Barrasso. La squadra, reduce dal ko di Dobbiaco, proverà intanto il colpaccio in Coppa Italia: il quarto di finale si disputa martedì 18 alle 20,30 in gara unica e i Mastini faranno visita al forte Valdifiemme. A Vanetti e compagni servirà una vera e propria impresa sul ghiaccio di Cavalese, ma di certo il Varese non si tirerà indietro.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify