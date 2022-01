Al Teatro Condominio di Gallarate arriva Lenny Jay, che fa rivivere Michael Jackson

Al Teatro Condominio di Gallarate sbarca Lenny Jay, straordinario interprete di Michael Jackson. Un performer che stupisce appena si mostra sul palco: per l’incredibile somiglianza e per come si muove, lasciando tutti a bocca aperta quando poi inizia a cantare.

Brasiliano, nato a Belo Horizonte, Lenny è un vero “One man Show” dal carisma che coinvolge immediatamente tutta la sala. Si muove, balla e interpreta Michael Jackson con un’energia inarrestabile, copia autentica dell’indimenticabile Re del Pop amato tuttora da milioni di fans.

Il suo Live in esclusiva e per la prima volta a Gallarate al Teatro Condominio, è per il prossimo sabato 22 gennaio 2022 alle ore 21.00. Insieme all’ affiatatissima band eseguiranno i grandi successi più amati di Michael Jackson, ovviamente dal vivo e senza “trucchi” tecnologici per voce e canto.

Lenny Jay dal 2009 viaggia in tutto il mondo, forte del suo amore e rispetto per Michael, che considera la più grande pop star di tutti i tempi. Lenny ha attirato l’attenzione di fan e produttori partendo proprio dalla sua terra, il Brasile, per poi affermarsi a livello internazionale. Il suo incredibile talento ha portato di anno in anno Lenny in un viaggio straordinario, esibendosi in diversi stati del Brasile (San Paolo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Brasilia…) e in molte altre parti del mondo (Cile, Belgio, Germania, Grecia, Portogallo, Spagna, Messico e Italia).

Ultimamente è stato il protagonista di un tour di successo in Grecia, invitato persino dalla famosa attrice di Hollywood Lindsay Lohan per una “data speciale” nella sua tenuta a Mykonos. Il LIVE è fedelmente simile all’originale non solo grazie a Lenny Jay e ai suoi musicisti di altissimo livello: lo sono anche le coreografie, accompagnate da numerosi cambi d’abito scrupolosamente riprodotti. E gli spettatori che saranno in sala, avvolti e rapiti da un’atmosfera surreale, forse anche loro si chiederanno: “È lui o non è lui?”

Prenotazioni: via E-mail a biglietteria@teatrocondominio.it

Biglietti: si acquistano in biglietteria teatro a Gallarate il venerdì e sabato dalle 16.00 alle 19.00.

Per parlare con il teatro: il nr. 392 8980187 è attivo in fascia pomeridiana nei giorni feriali (h.14,30-18,00).

teatri@melarido.it -cell. 3928980187