Al teatro di via Dante di Castellanza “L’Istruttoria”, il recital letterario dell’Isis Facchinetti

Giovedì 27 gennaio, alle ore 11, presso il Teatro Dante di Castellanza, l’Isis Facchinetti celebrerà la Giornata della Memoria attraverso la messa in scena del recital letterario L’Istruttoria, tratto dall’omonimo testo dello scrittore e drammaturgo tedesco Peter Weiss.

L’opera descrive le accuse, le testimonianze e i dialoghi del processo di Francoforte del 1963-1965, a carico di una ventina di criminali nazisti che operarono nel Lager di Auschwitz. Ad interpretare i vari personaggi presenti al processo, dal giudice agli avvocati, dagli imputati ai testimoni, sarà un gruppo di alunni delle classi quarte e quinte che, coordinate dai docenti Ciro De Angelis ed Evelina Tavernise, ne ricostruiranno i momenti più significativi.

La dirigente scolastica, Anna Maria Bressan, tenuto conto della valenza culturale e morale della celebrazione della Giornata della Memoria ha ottenuto il patrocinio dal Comune di Castellanza. L’evento, a cui assisteranno gli alunni delle classi terminali del Facchinetti, accompagnati dai propri docenti, è aperto anche alla cittadinanza, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, per partecipare all’evento è necessario indossare la mascherina FFP2 ed essere in possesso del Super Green pass.