Al Teatro di Varese con Giovanni Vernia e una “eleganzissima” Madame Foer

Gennaio ricco al Teatro di Varese. La stagione 2022 inizia con diversi appuntamenti comici, scoppiettanti e da non perdere. Il primo è con Giovanni Vernia. L’attore e comico di Genova fa tappa sul palcoscenico di Piazza Repubblica sabato15 gennaio 2022, alle 21, con lo spettacolo “Vernia o non Vernia”, la sua ultima produzione. Torna così in scena uno degli show più divertenti che prende ispirazione da un dilemma shakesperiano, rivisitato in chiave comica (i biglietti).

“Si riparte finalmente! – commenta l’attore – Non vedo l’ora di tornare a coccolare il pubblico, di fargli dimenticare ogni problema per due ore. Divertimento puro. Ce lo meritiamo. E nel caso in cui comunque lo spettacolo non piaccia, tranquilli perché nel lockdown ho imparato a fare le pizze, almeno alla fine si mangia”.

Altro appuntamento da non perdere è quello con “Eleganzissima”, in programma per il 21 gennaio 2022, alle 21. Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. In “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti.

Il recital, ricco di musica, svela un po’ di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni ’60, nonchè scopritore e artefice dell’hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi (i biglietti).

Per informazioni e prenotazioni www.teatrodivarese.it