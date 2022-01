Al via i corsi di scialpinismo e sci discesa organizzati dal CAI Varese

Anno nuovo, nuove proposte per il tempo libero. Il CAI Sezione di Varese organizza due corsi per gli amanti della montagna.

CORSO BASE DI SCIALPINISMO

Il corso avrà inizio il 13 gennaio 2022 con la prima lezione teorica alla quale seguiranno le altre. Previste anche le uscite in ambiente.

Le iscrizioni apriranno martedì 11 gennaio, dalle 20.30 alle 22.00, presso la sede del CAI di Varese; non vi è precedenza per ordine di arrivo.

Quota di partecipazione pari a € 220, comprensiva di copertura assicurativa per le uscite pratiche sul terreno, manuali e dispense tecniche, uso del materiale collettivo (incluso il kit sicurezza ARTVA – SONDA – PALA).

In seno al corso di Scialpinismo verrà organizzato il corso “Neve e Valanghe” di avvicinamento alla montagna invernale, adatto a ciaspolatori e a chiunque ami svolgere modesta attività escursionistica su neve. Iscrizioni congiunte con il corso di Scialpinismo e quota di iscrizione pari a € 50 che include tutte le lezioni teoriche del corso SA1, la copertura assicurativa,

REQUISITI PER PARTECIPARE

• avere compiuto 18 anni prima dell’inizio delle uscite pratiche in ambiente;

• essere soci CAI (di qualsiasi sezione) in regola con il tesseramento per l’anno 2022; per chi non fosse ancora tesserato o non avesse ancora rinnovato l’iscrizione per l’anno 2022, si

raccomanda, all’atto del pagamento, di scegliere l’opzione di estensione dell’assicurazione infortuni ai massimali maggiori (costo aggiuntivo di 5 €);

• godere di un buono stato di salute, comprovato da un certi cato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, valido per tutta la durata del Corso, da presentarsi prima dell’inizio

delle uscite in ambiente;

• avere una buona preparazione sica, su ciente ad e ettuare gite giornaliere di 7‐8 ore complessive.

Il materiale personale minimo richiesto (se ne consiglia l’eventuale acquisto dopo la prima lezione teorica) è: sci, scarponi, racchette, torcia frontale e abbigliamento adatto. Vivamente consigliato disporre di telo termico d’emergenza. Non è necessario possedere artva, pala e sonda in quanto verranno messe a disposizione dalla scuola stessa. Il numero massimo di partecipanti è ssato a 18, il minimo a 8.

IL CORSO POTRÀ ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI IN BASE AI DPCM VIGENTI. GREEN PASS OBBLIGATORIO

CORSO DI SCI DISCESA

Il corso, in partenza il 30 gennaio 2022, prevede 12 ore di lezione collettiva, viaggio A/R e assicurazione.

INFO E CONTATTI

CAI Varese

via Speri della Chiesa Jemoli, 12

T.: 0332 289267

@: eligio.trombetta@gmail.com

@: mauro.carrara83@gmail.com