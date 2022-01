Al via il piano straordinario di manutenzione del verde a Castellanza

Sono iniziati lunedì mattina i lavori del programma di manutenzione straordinaria del verde 2021/2022. Sono previsti un centinaio di interventi di potatura, una quindicina di interventi di estirpazione ceppaie e spollonatura, l’abbattimento di una trentina di piante e la messa a dimora 8 piante. I lavori si protrarranno per gennaio e tutto il mese di febbraio.

La scelta degli interventi da effettuare è stata fatta in base alle valutazioni fatte dall’agronomo Massimo Raimondi. Nel mese di novembre in più riprese ha valutato ben 740 piante in 36 siti comunali (vie, piazze, parchi) di proprietà o gestiti dal Comune. La priorità nella sua scelta dei siti e alberi da analizzare è stata data alle segnalazioni dei cittadini pervenute agli uffici e alle vie e viali ad alto scorrimento di traffico e le vie pubbliche centrali.

L’agronomo ha precisato nella sua relazione che «gli esemplari vegetali sono organismi viventi in continua crescita ed evoluzione soggette a variazioni di origine biotica e/o abiotica (eventi meteo-climatici, opere antropiche, inquinamento…) spesso significative nel tempo e nello spazio quindi non è possibile applicare il concetto di “rischio zero” ma è solo possibile ridurlo applicando periodiche operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria».

L’agronomo, dopo la sua attività di verifica con misurazioni dirette, rilievi visivi e strumentali elettronici e fotografici, ha stilato tabelle sia sullo stato vegetativo che fitosanitario di tre livelli (buono, medio, cattivo) e attribuito una priorità di intervento su cui sono state fatte le scelte definite su tre livelli di priorità. Sono stati, quindi, programmati e appaltati i lavori attualmente in corso e definiti (salvo imprevisti) e lavori per gli inverni 2022/2023 e 2023/2024.

«Quando si parla di alberi e della natura – spiega il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – purtroppo non esiste il “rischio zero”. Per questo motivo ringraziamo i cittadini per le segnalazioni. Ora, grazie allo studio dell’agronomo, abbiamo una base seria e scientifica per programmare le nostre risorse e lavori relativi alla manutenzione del nostro imponente patrimonio arboreo (oltre 4800 alberi più altrettanti arbusti) per i prossimi anni».

I siti (vie, piazze, parchi) interessati da questi interventi sono una ventina. In particolare Via Isonzo, Via Madonnina e area cani, Viale Rimembranze, Via Corridoni, Viale Don Minzoni, Via Moncucco, Viale Italia, Via Cantoni, Via Roma, Via S. Acquisto, Via Dandolo, Via De Gasperi (pista ciclopedonale), Via Don Testori, Via Borsano, Costalunga, Viale Lombardia, parco Cantoni, Asilo Nido.