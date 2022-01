Alessio Rovera torna in pista su una Ferrari nel “tempio” di Daytona

L’incredibile stagione 2021 di Alessio Rovera – coronata dal titolo mondiale endurance (FIA WEC) di categoria GTE AM- era terminata… nella redazione di VareseNews con una lunga intervista video (la trovate in fondo a questo articolo) rilasciata lo scorso il 25 novembre.

Galleria fotografica Un campione del mondo in redazione: Alessio Rovera a VareseNews 4 di 7

L’ultima gara dell’anno a Kyalami venne infatti rinviata a causa della (allora nuova) “variante sudafricana” del Covid-19 (la “omicron”) e quindi il pilota di Casbeno dovette riporre casco e guanti senza quell’ultima recita. Già certo, però, di ripartire con il botto questa settimana: Rovera infatti tornerà a bordo di una Ferrari 488 ed esordirà in uno dei grandi templi della velocità mondiale, il tracciato americano di Daytona.

Sul circuito della Florida, il 26enne varesino – da quest’anno pilota ufficiale del Cavallino Rampante – non avrà i colori consueti della AF Corse bensì quelli del Team Cetilar Racing, struttura con sede a Pisa e comunque collegata con la squadra piacentina e con Maranello. Due le gare in programma: la prima è la cosiddetta “Roar before the Rolex 24”, ovvero una competizione in programma tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio che oltre ad avere la propria classifica servirà anche per stabilire lo schieramento della ancor più attesa “24 Ore di Daytona” (29-30 gennaio) ora denominata “Rolex 24”..

Rovera è stato ingaggiato per affiancare il collaudato terzetto di casa Cetilar Racing, formato da altri piloti italiani: Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco. Quest’ultimo ha già condiviso l’abitacolo con il campione di Varese: i due, insieme a Giorgio Roda, conquistarono il titolo italiano GT3 Endurance nel 2020 proprio con una 488 (di AF Corse).

La partecipazione alle gare della Florida non è casuale: in questa stagione Cetilar Racing parteciperà a tutto il campionato americano IMSA Michelin Endurance Cup che comprende anche la 12 Ore di Sebring, la 6 Ore di Watkins Glen e la Petit Le Mans. Rovera invece ha un programma particolare e decisamente entusiasmante: tornerà infatti a gareggiare nel FIA WEC ma in classe LMP2 (la seconda alle spalle delle Hypercar) con un prototipo Oreca-Gibson gestito da AF Corse. Alla serie mondiale alternerà le gare di quella europea, la ELMS, sempre con questo tipo di vetture e sempre con gli ormai consolidati compagni di abitacolo Nicklas Nielsen e François Perrodo. Intanto però le sue qualità saranno a disposizione del team tutto italiano di Cetilar all’assalto delle gare della Florida.