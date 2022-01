Alla Kolbe la messa per la festa del santo patrono dei giornalisti

Come è ormai tradizione la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, sarà celebrata sabato mattina – 22 gennaio – con una santa messa nella chiesa di s. Massimiliano Kolbe alle 11.30, presieduta dal vicario episcopale della Zona di Varese, monsignor Giuseppe Vegezzi, concelebrata dal prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti e dai sacerdoti presenti.

Sono invitati in particolare giornalisti, operatori della comunicazione e tutti coloro che sono impegnati nel mondo dell’informazione.

Sempre in occasione della festa dei giornalisti alle 10 nella sala Kolbe (viale Aguggiari 140 – Varese) si terrà l’incontro “I nuovi scenari. Come restare protagonisti”, con la partecipazione dell’inviato di Avvenire, Nello Scavo, che, dopo i saluti del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino, introdurrà il tema. Coordinerà l’incontro Gianfranco Fabi.

Nello Scavo ha seguito negli ultimi anni le più controverse vicende di politica internazionale, in particolare sul fronte dell’immigrazione, della criminalità organizzata, del terrorismo internazionale. Ha percorso le frontiere più calde, soprattutto nell’Europa dell’Est, in Africa e nel Medio Oriente con una grande attenzione alla difesa dei diritti umani. La partecipazione in presenza è libera (con super green pass), ma ci sarà anche un collegamento sul canale YouTube di Radio Missione Francescana. È stata chiesto all’Ordine dei giornalisti l’accreditamento per i crediti della formazione. L’appuntamento conclude il ciclo di eventi sulla comunicazione multimediale promossi da Zona pastorale – Decanato di Varese, Ufficio comunicazioni sociali Diocesi di Milano, Università dell’Insubria di Varese e Radio Missione Francescana.