America Latina protagonista alla Libreria degli Asinelli di Varese

Parte rombando il nuovo gruppo di lettura sull’America Latina alla Libreria degli Asinelli

“¡Latino America, te quiero!”

Liste di iscrizione già quasi piene per il gruppo di lettura sui prosatori latinoamericani, da Haroldo Conti a Gabriel García Marquez, passando per le pagine di Roberto Arlt, Julio Cortazar, Luis Sepúlveda e molti altri. Con inserti su glossario e lingua spagnola, sempre a cura dei conduttori, Stefano Perez e Laura Branchini, che commentano felici: “È una bellissima sorpresa per noi questo avvicinamento a un ambito letterario che da sempre coltiviamo e amiamo con passione. Sarà bello poterla finalmente condividere!”

Gli incontri si terranno il martedì sera, dalle 19.00 alle 20.15, per un primo ciclo che durerà almeno fino a fine marzo. Poi forse si proseguirà con i poeti. Restano solo tre posti disponibili.

La partecipazione è gratuita, dietro tesseramento a BURRITOS aps, 10 euro per un anno di accesso a tutti gli eventi e il 10% di sconto sui titoli di Asinelli Editori e di WScuola Edizioni.

Greenpass rafforzato richiesto.

Prossimamente si delineeranno anche le nuove proposte di incontri di lettura, dedicati agli illustrati per l’infanzia e ai romanzi su distopie e utopie.

Nel mese di gennaio la Libreria promuove anche l’adesione all’associazione BURRITOS aps da cui è nata, con una campagna tesseramento e un incontro speciale sul catalogo dei due marchi editoriali e altre novità, a fine mese. Seguiranno dettagli.