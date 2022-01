Annullato il tradizionale Falò di Sant’Antonio di Besozzo

La tradizionale sagra di Sant’Antonio di Besozzo quest’anno non si terrà. L’attuale situazione legata all’aumento dei casi da Covid-19 ha spinto gli organizzatori a non realizzare la manifestazioni tra le più amate dai besozzesi e non solo.

«Con grande rammarico comunichiamo che anche per quest’anno non sarà possibile organizzare la Sagra di Sant’Antonio abate – affermano gli organizzatori sulla loro pagina Facebook – si ricorda comunque che la chiesetta sarà aperta, oltre che in settimana, anche la domenica 16 gennaio per visite individuali. Auguriamo a tutti un sereno 2022».

La manifestazione è organizzata dal comitato “Portaccia Amici di Sant’Antonio” a Besozzo superiore e solitamente prevede la benedizione degli animali davanti al sagrato, lo stand gastronomico, i fuochi d’artificio e naturalmente il falò.