Anziana salvata dal defibrillatore portato dalla Polizia Locale

Era ospite del figlio, ma all’improvviso l’ha colpita un malore che ha fermato il cuore. È accaduto nella giornata di mercoledì 5 dicembre una signora di 70 anni circa, che si trovava a casa del figlio per le feste, a Vedano Olona, nella zona via Monte Grappa. L’uomo ha iniziato a praticare subito il massaggio cardiaco avvisando il 112, i cui operatori hanno avvisato la Polizia Locale di Vedano per portare il prima possibile un defibrillatore nel luogo dell’emergenza.

Gli agenti, l’Ass. scelto Monica Pozzi e il Sovrintendente Santo Michelangelo Canavesi, allertati dal centralino del 112, hanno infatti salvato la vita ad una signora in arresto cardiaco, intervenendo con il defibrillatore. «Il servizio 112 ci ha chiamato fornendoci l’indirizzo dove recarci e informandoci che sarebbe stato necessario l’uso del defibrillatore: in questo modo si sarebbe guadagnato tempo prezioso in attesa dei soccorsi in arrivo – racconta Michelangelo Canavesi -. Ci siamo attivati immediatamente, portando con noi il defibrillatore in dotazione agli uffici comunali e arrivati sul posto, siamo riusciti a rianimare la signora, ormai esanime. Il personale medico è giunto subito dopo, stabilizzando la persona e portandola in ospedale».

Grande soddisfazione da parte della Responsabile Comm. Capo Nadia Ghiringhelli e del Sindaco Cristiano Citterio: “Un grande plauso al nostro Servizio di Polizia Locale, che ancora una volta, in una situazione davvero grave, ha dimostrato prontezza e professionalità, riuscendo nel gesto veramente encomiabile di salvare una vita – ha commentato il Sindaco -. L’installazione di defibrillatori nel nostro paese è stata una delle prime azioni all’inizio del primo mandato di Vedano Viva. Il primo di questi strumenti lo installammo nel dicembre 2014 (all’esterno della Palazzina “Sandro Pertini” in via Sirtori): era il dono per i Vedanesi di una coppia di sposi che aveva destinato la lista nozze all’acquisto di questa preziosa attrezzatura».

«Dopo il primo ne vennero acquistati altri 6, collocati in prossimità dei centri sportivi di Vedano, in modo da consentire alle tante associazioni di proseguire in serenità e sicurezza le loro attività rivolte agli sportivi. Uno di questi è stato acquistato con il contributo del 5 per mille dato dai vedanesi al Comune. L’ultimo arrivato è proprio quello in dotazione al Palazzo Municipale e che ha salvato la vita alla signora, a cui auguriamo di rimettersi al più presto».