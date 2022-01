“Apilombardia”, associazione di produttori apistici, attiva un recapito a Varese

Apilombardia è un’associazione di produttori apistici della Lombardia che associa circa 2000 apicoltori su tutto il territorio regionale. Da quest’anno attiverà un recapito a Varese per l’assistenza tecnica agli apicoltori della Provincia.

Il recapito partirà Giovedì 27 gennaio, con orario 15.00 – 19.00, e sarà attivo, inizialmente, ogni ultimo giovedì del mese. La sede sarà in Via Peschiera 20 a Varese (presso gli spazi concessi dall’azienda Go Up Solutions). In occasione del primo appuntamento è previsto un evento di presentazione dell’associazione rivolto sia ai soci che a coloro che sono interessati ad avvicinarsi all’associazione e all’apicoltura.

L’associazione svolge infatti numerose attività tra cui annovera, oltre all’assistenza tecnica agli apicoltori, servizi come: corsi di introduzione all’apicoltura, seminari monografici per apicoltori amatoriali e professionisti, laboratori di didattica, incontri pratici in campo, acquisti collettivi di materiali ed altro ancora.

Per maggiori informazioni ecco i contatti del tecnico di zona:

Diego Morisetti

Cell. (+39) 329 7956433

E-mail: diego.morisetti@apilombardia.it