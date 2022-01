Astuti (Pd): “Vicinanza ai lavoratori vittime di un incidente sul lavoro a Cardano al Campo“

«Esprimo la mia più sentita vicinanza ai due lavoratori di un’azienda che produce prefabbricati di Cardano al Campo, oggi rimasti feriti in un grave incidente sul lavoro. Sono le ennesime vittime in una regione in cui i numeri sono allarmanti; i morti sul lavoro sono stati 40 solo nel 2021, solo negli ultimi tre giorni un operaio è morto a Milano e un camionista è rimasto gravemente ferito a Como. Non possiamo restare indifferenti. Dobbiamo batterci per fermare una strage che pare non avere fine. Per questo domani, nella seduta di consiglio, come Pd, presenteremo una mozione urgente per chiedere alla giunta di aumentare le risorse per la prevenzione e la promozione della salute sul lavoro e garantire nuove assunzioni nelle Ats dedicate alla prevenzione e sicurezza sul lavoro. Ci auguriamo che La Lega e suoi alleati ascoltino il nostro grido d’allarme».

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, a seguito del grave incidente sul lavoro di cui oggi sono stati vittime due lavoratori a Cardano al Campo.