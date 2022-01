Atletica, prime gare dell’anno per i giovani dell’Osa Saronno: vola Filippo Cappelletti

Prime gare dell’anno per gli atleti dell’Osa Saronno impegnati in diversi meeting in giro per l’Italia.

Il 17 e 18 gennaio ad Ancona in luce nei 200 metri un super Filippo Cappelletti (21.27, quarta prestazione Juniores di sempre) e il pugliese Paolo Langiulli, a Saronno per studio e per amore dell’atletica (22.05).

A Padova Edo Luraschi inizia la stagione con un 48.44 nei 400 metri.

A Bergamo di scena i 60 con Arianna Lazzati che si conferma atleta di valore con un buon 7.82, mentre Francesca Virzì ha fatto segnare 8.24. Tra i ragazzi Lorenzo Donati 7.06, Mattia Antonietti 7.15, Mattia Francescon 7.49 e Carlo Di Iorio 7.84.

Al PalaDozio di Saronno protagonisti i lunghisti, con Emanuele Trento, altro nuovo arrivato in casa OSA, che salta 6,74, Ale Di Gregorio 6,70 e Ale Carugati 6,43.

A Varese nelle gare di triplo e asta. Ale Di Gregorio ha ottenuto il personale con 13.95 mentre Diego Bruschi torna con un 13.14 dopo un 2021 problematico.

Nel salto con l’asta Vittoria Radaelli fa 3,50, Cecilia Crespi 3,20 e Claudia Carrese all’esordio nella categoria allievi fa 2,40. Al maschile Edo Sostero 4,50, Luca Verga 4,10, Marco Rossetti e il decatleta Ale Carugati 3,60, l’allievo Carlo Giacometti chiude a 3,30.

La settimana successiva (23 gennaio) per la terza tappa del circuito “Indoor pole vault challenge” a Canegrate, valevole come campionato regionale per le categorie allievi, juniores e promesse di salto con l’asta, 44 atleti si sono sfidati e ben 23 atleti hanno ottenuto il loro nuovo record. Nella gara maschile il migliore è stato Lorenzo Busana della Pro Sesto (vincitore del titolo junior) che ha saltato 4,63. Titolo promesse ad Alessandro Arrius (Osa Saronno) con 4,33 e titolo allievi all’atleta di casa Tommaso Franzè (Par Canegrate) con 4,23. Fra le donne la gara è stata vinta dalla saronnese Claudia Ricci con 4,03. Prima juniores Vittoria Redaelli (Osa Saronno) con 3,43, terza Cecilia Crespi con 3,33.