Autista del pullman preso a sassate in faccia a Varese per un diverbio alla fermata

Un cubo di porfido come pugno di ferro da sferrare sul naso dell’autista della “E” in viale Borri.

Motivo: il conducente si era permesso di far notare a una signora, poi non salita, che era meglio se fosse entrata nell’autobus dalle porte posteriori dal momento che davanti erano già presenti altri viaggiatori.

Il diverbio che ne è nato ha causato l’abbandono del mezzo da parte della donna che avrebbe raccontato tutto al compagno, poi vendicatosi.

Un episodio avvenuto giovedì pomeriggio attorno alle 14 all’altezza della chiesa dei Frati, appunto lungo l’arteria che porta verso il centro di Varese passando dalla zona dell’ospedale.

L’autista richiude le porte e difatti si avvia verso il centro della città. Ma ad attenderlo sulla via del ritorno c’è un uomo che forse scende sempre dalla stessa linea ma in senso inverso dopo aver riconosciuto l’autista, poi sale e lo aggredisce con un sampietrino in mano, fratturandogli il naso.

L’autista, 49 anni è stato soccorso dal 118 che lo ha portato in codice verde al pronto soccorso di Varese a bordo di un’ambulanza.

I carabinieri del nucleo operativo radiomoile della compagnia di Varese hanno attivato le indagini che hanno portato all’identificazione e alla denuncia dell’aggressore alla procura della repubblica di Varese per il reato di lesioni.

L’azienda dove lavora l’autista, “Autolinee varesine“, nell’esprimere solidarietà al dipendente parla di «episodio serio e grave» per il quale «tuteleremo il lavoratore in ogni sede opportuna».