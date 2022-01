Auto senza assicurazione o nella “black list” pizzicate dalle telecamere di Casciago

Le telecamere posizionate all’ingresso del paese funzionano. Il sistema di videosorveglianza voluto dall’amministrazione comunale di Casciago sta dando i suoi frutti, grazie al lavoro della Polizia Locale e alla collaborazione con carabinieri e polizia.

Sono infatti diverse le auto senza assicurazione pizzicate dai video e segnalate alle autorità, ma non sono solo queste le violazioni che emergono: sono state anche colte in fallo auto inserite nella black list nazionale, mezzi segnalati per truffe, furti o altri reati gravi.

È soddisfatto il sindaco di Casciago Mirko Reto, che illustra il lavoro fatto finora e presenta le novità per i prossimi mesi: «Le telecamere servono per garantire la sicurezza dei nostri concittadini – spiega -. Sono molto contento dei risultati che stanno arrivando, ogni giorno sono una/due le auto senza assicurazione segnalate grazie ai video. A febbraio partirà anche il monitoraggio per le revisioni, che insieme a quelle relativo alle assicurazioni rappresenta un sistema di controllo efficace. Alcuni cittadini ci hanno anche ringraziato per la segnalazione: non si erano accorti della scadenza e, pur dovendo a quel punto pagare la multa, sono stati “felici” di poter rimediare».

Ci sono anche storie che vanno oltre la dimenticanza. Due cittadini sono stati “beccati” senza assicurazione, ma si è poi scoperto che entrambi erano stati truffati da siti fantasma, che proponevano pacchetti assicurativi curati e completi di grafica, ma senza nessun tipo di contenuto reale: «Una truffa vera e propria – spiega l’assistente scelto Enrica Crosta, che insieme all’agente Alessandro Zini Gamberoni fa parte del corpo di Polizia Locale di Casciago -. Abbiamo segnalato ai carabinieri e risolto una situazione che poteva complicarsi in maniera importante per questi ignari cittadini. Le sanzioni arrivano fino a 822 euro per la mancata assicurazione, con sequestro del mezzo e 5 punti tolti dalla patente, mentre per la mancata revisione la sanzione è di 269 euro e fermo del mezzo, tutto con le riduzioni previste dalla legge se si paga entro pochi giorni».

«Abbiamo incrementato la presenza sul territorio e anche gli orari di ricevimento della Polizia Locale, presenti tutti i giorni in diverse fasce orarie per dare a tutti la possibilità di andare in ufficio se necessario – spiega il sindaco Reto -. In più c’è anche la possibilità di sporgere denuncia direttamente nell’ufficio di Casciago, che poi trasmette gli atti a carabinieri o polizia. Il presidio della polizia locale con due agenti crescerà con un terzo agente che arriverà dopo l’approvazione del bilancio (a marzo) e sarà un altro tassello fondamentale per coprire il territorio al meglio, oltre alla collaborazione con le forze dell’ordine e al sistema di videosorveglianza in continua implementazione: sono in fase di allestimento telecamere in Comune (foto sotto), alla scuola di Morosolo e a Villa Valerio. Entro maggio arriveranno al cimitero di Casciago e all’ingresso di Morosolo. Allora avremo coperto tutto il paese, con una centrale operativa che monitora tutte le vie di accesso e i punti principali al paese. Controlli che funzionano e danno maggiore sicurezza e decoro. Anche il parcheggio a pagamento in stazione funziona: è ordinato, pulito, i residenti usano ed espongono il pass, chi deve parcheggiare paga l’abbonamento o la sosta giornaliera e non ci sono più violazioni, la sosta vietata nelle vie limitrofe è praticamente sparita».

Oltre alle telecamere e al lavoro della polizia locale, ci sono anche i servizi dei volontari che danno una mano per controllare l’uscita degli studenti da scuola: «Ci sono tre “nonne vigile” che il lunedì e il giovedì seguono l’uscita dei bambini a Casciago e Morosolo, mentre la mattina vigilano gli agenti. Abbiamo anche un progetto sull’educazione stradale, ma ne parleremo quando saremo pronti», chiosa il sindaco di Casciago.