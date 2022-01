Bambini al cinema per l’Epifania con La freccia azzurra

Il Cinema Teatro Nuovo di viale dei mille offre alle famiglie un evento speciale per celebrare il giorno dell’Epifania: giovedì 6 gennaio alle ore 15 sarà proiettato sul grande schermo “La Freccia Azzurra”, film d’animazione

di Enzo d’Alò ispirato all’omonimo racconto di Gianni Rodari, e dedicato proprio alla Befana.

È la notte dell’Epifania e il perfido Scarafoni (assistente della Befana cui è il nobel Dario Fo a prestare la voce), con la scusa di curare la Befana colpita da una fastidiosa influenza, in realtà la sta avvelenando perché non vuole che regali i giocattoli. Lui i giocattoli li vuole vendere!

Sono proprio i giochi a ribellarsi e scappano, trovando la solidarietà di un bambino povero, che vuole a tutti i costi la Freccia Azzurra, un trenino completo di locomotiva.

Visto lo speciale giorno di Festa, per tutti gli spettatori che porteranno al cinema un calzino è prevista una dolce sorpresa, per cui il calzino sarà riempito di dolci.

L’evento annuncia e anticipa la nuova stagione di Cinemakids, la rassegna di cinema per bambini e famiglie proposta da Filmstudio90 anche per l’inverno e la primavera del 2022 a partire da metà gennaio.

Ingresso unico a € 5.

Necessari mascherina ffp2 e super green pass per accedere alla sala.