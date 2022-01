I bambini di Cazzago preparano La valigia dei ricordi per il Giorno della memoria

Giovedì 27 gennaio , in occasione del Giorno della memoria, gli alunni e le maestre della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo riempiranno con i loro pensieri ” La valigia dei ricordi”, simbolo della riflessione svolta in classe sulla Shoah e sull’importanza di ricordare, a partire da semplici domande.

A seguire la scolaresca raggiungerà la piazza della Libertà, addobbata a tema, per lanciare insieme i palloncini della speranza.

«Ricordare è fondamentale, soprattutto quando bisogna cercare di rimediare alle brutture perpetrate dalla follia umana, e pensiamo che l’argomento debba essere affrontato già nella scuola primaria – spiegano le maestre – Quello che viviamo e ci viene raccontato, soprattutto da piccoli, ci accompagna come leitmotiv della nostra vita».

Il tema viene affrontato in classe dalle insegnanti introdotto dalle letture animate degli albi Ma torna sempre l’arcobaleno e Storia di Vera di Giulia Rosa Cardia e Sebastiano Ruiz Mignone, dalla visione del cartone animato La Stella di Andrà e Tati, dedicato alla deportazione delle sorelle Bucci ad Auschwitz e da alcune poesie.

«Ci sono ricordi che sono solo nostri, personali, e ricordi che accomunano una grande quantità di persone, memorie collettive che fondano l’identità e la storia di gruppi e nazioni: Ci sono ricordi e memorie che possono segnare la nostra vita, e per quanto dolorosi, essere maestri di volontà per la ricerca di gesti nuovi e di pace – afferma Marzia Giorgetti, coordinatrice della primaria Pascoli – Coltivare la memoria è quindi a mio avviso fondamentale per comprendere meglio chi siamo , il nostro passato e il nostro essere qui e ora».