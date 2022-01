Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia alla candidatura al Quirinale

Silvio Berlusconi scioglie la riserva e rinuncia alla candidatura al Quirinale. L’annuncio è stato fatto su zoom nel corso del summit tra i rappresentanti politici del centrodestra. «Rinuncio per responsabilità nazionale. L’Italia oggi ha bisogno di unità» le parole del leader di Forza Italia. Draghi, secondo Berlusconi, deve rimanere premier e per il Quirinale verrà fatta una proposta condivisa dal centrodestra e all’altezza per avere il massimo consenso possibile.

SPECIALE QUIRINALE