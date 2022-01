Bertè, Rettore, Branduardi, Van De Sfroos e non solo, ecco i concerti del 2022 al Teatro di Varese

Una stagione ricca di appuntamenti, anche in musica. Il Teatro di Varese ha riaperto i battenti a dicembre e per il 2022 ha in programma molti spettacoli teatrali di tutti i generi, ma anche concerti con grandi nomi della musica nazionale.

I CONCERTI AL TEATRO DI VARESE A FEBBRAIO 2022

Si parte già dal mese di febbraio, il 4, con Angelo Branduardi per una tappa del suo “Il cammino dell’anima tour“. Una tournée che arriva dopo pochi mesi dalla pubblicazione del suo ultimo lavoro omonimo “Il Cammino dell’Anima” (e a soli 9 giorni dal compimento dei 70 anni del cantautore (12 febbraio 1950). – I biglietti

Il giorno successivo, il 5 febbraio 2022, è in programma il concerto dei Jethro Tull. La storica band apparve per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. E non solo. Il vero successo arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band in genere per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo. – I biglietti

I CONCERTI AL TEATRO DI VARESE A MARZO 2022

Tappa da non perdere è quella di Davide Van De Sfroos che torna al Teatro di Varese l’11 marzo per una tappa del Mooder Foolk Tour. Sul palco non mancheranno i grandi classici e le canzoni dell’ultimi album che danno il titolo a questa tournèe. – I biglietti

Il 18 marzo 2022 appuntamento con Fabio Concato. Sarà l’occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio di oltre 40 anni di carriera. “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012, queste alcune delle canzoni del concerto riproposte con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista. – I biglietti

Sabato 19 marzo 2022 in concerto c’è invece Loredana Bertè che torna il Manifesto Tour, la solita grinta e il suo ricco e importante repertorio musicale. Non mancheranno i grandi successi – I biglietti

Il 26 marzo in scena c’è Tiromancino. Federico Zampaglione torna nei più importanti teatri italiani per regalare al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante costruito attorno al lungo elenco di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale del cantautore romano a cui si aggiungeranno gli ultimi brani inediti pubblicati nel nuovo album “Ho cambiato tante case”. – I biglietti

I CONCERTI AL TEATRO DI VARESE A APRILE 2022

Il 9 aprile 2022 torna a Varese la PFM, la Premiata Forneria Marconi. Dopo il blocco dei concerti, la PFM riporta in tour i Vangeli Apocrifi di Fabrizio De André, per il 50ennale dalla registrazione de’ “La Buona Novella”. Rispetto alla versione originale frutto del loro primo incontro nel 1970, i brani sono stati completamente riarrangiati. PFM ha aggiunto molte parti musicali inedite per esaltare la poesia di Faber e trasformare le composizioni in una vera Opera Rock. La seconda parte del concerto sarà dedicata ai grandi successi della band – I biglietti

Il 23 aprire spazio al Tributo a Lucio Battisti con Stage11. Lo spettacolo ripercorre oltre 30 anni di carriera artistica, in cui Lucio Battisti ha rivoluzionato la canzone tradizionale melodica, combinandola con sonorità e ritmi di altri generi musicali, realizzando una svolta decisiva nella musica italiana. – I biglietti

Il 29 aprile 2022 appuntamento con il concerto di Donatella Rettore. Torna finalmente dal vivo Mis Rettore presentando la nuova hit ed i suoi più grandi successi. – I biglietti

I CONCERTI AL TEATRO DI VARESE A MAGGIO 2022

Nino D’Angelo è di scena il 5 maggio 2022. Il tour è “Il poeta che non sa parlare”. Il cantautore napoletano porta in scena vecchi e nuovi successi. – I biglietti

Il 13 maggio lo spettacolo “Alice canta Battiato”. Alice, nome d’arte di Carla Bissi, è una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981 si impose nelle hit parade nazionale e internazionale. Il sodalizio artistico con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale e professionale di Alice che oggi presenta il nuovo live tour “Alice canta Battiato”. In questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, da tanti anni collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d’orchestra. Alice riesce ad omaggiare l’artista siciliano con autenticità ed eleganza, sia perché sua amica e collaboratrice dagli esordi, ma soprattutto per quell’affinità artistica che da sempre li lega e che la rendono un’interprete unica della musica di Franco Battiato. – I biglietti

Il 20 maggio 2022 in scena lo spettacolo omaggio “De Andrè, la storia”. Uno spettacolo sul percorso musicale di uno dei cantautori più importanti e influenti della musica italiana. – I biglietti

A chiudere la carrellata di appuntamenti musicali è Edoardo Bennato che sale sul palcoscenico del Teatro di Varese il 25 maggio. Con grinta, passione e tanta voglia ancora di trascinare il pubblico, sarà la volta di “Peter Pan Rock’n’Roll Tour”. – I biglietti

La programmazione dei concerti può subire variazioni. Per informazioni e aggiornamenti è possibile visionare la pagina del Teatro di Varese www.teatrodivarese.it.