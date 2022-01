Bertolaso: “In Lombardia ancora poche prenotazione degli Over 50”

«C’è tempo fino al 15 febbraio e noi faremo di tutto per agevolare la vaccinazione degli Over 50 ma l’obiettivo prioritario ad oggi sono i giovani dai 5 ai 18 anni» Il coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia Guido Bertolaso commenta così, in occasione della visita di questa mattina, domenica 9 gennaio, all’hub di vaccinazioni pediatriche di Fiera Milano, l’introduzione dell’obbligo vaccinale per la fascia degli over50.

«Fino ad adesso abbiamo avuto poche prenotazioni – ha dichiarato l’ex capo della protezione civile ai microfoni dell’Ansa -. Appena ieri abbiamo aperto una finestra dedicata per gli Over 50 con 3-4mila prenotazioni: vedremo quella che sarà la risposta. È chiaro che se gli Over 50 che fino ad adesso non si sono vaccinati erano quelli più restii, l’obbligo diventa sicuramente un ulteriore incentivo ma non credo che verranno qua in modo entusiastico a mettersi in coda».

«Questa regione ha il numero di Over 50 vaccinati superiore rispetto a qualsiasi parte d’Italia e d’Europa ma è difficile convincere chi fino ad oggi non ha voluto vaccinarsi – sottolinea Bertolaso -. Personalmente se si fosse dovuto istituire un obbligo vaccinale lo avrei fatto per altre categorie e non solo per gli over50. Ad ogni modo noi rispettiamo quelle che sono le direttive del governo in momenti molto difficili per gestire la situazione delle scuole e nel comparto dei lavoratori. Sono scelte complicate e trovare il giusto equilibrio non è semplice».