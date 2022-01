A Besozzo la presentazione del nuovo numero di Eureka, la rivista che unisce studenti moldavi e varesini

La ventennale Associazione Italia-Moldova OdV organizza per venerdì 28 gennaio, alle 10,30, la

presentazione del nuovo numero di “Eureka, la rivista dei giovani europei”.

L’evento si svolgerà presso la Sala Consigliare del Comune di Besozzo, alla presenza delle autorità municipali e con la partecipazione straordinaria del Dott. Maurizio Molinari, Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo di Milano e del Console Generale della Repubblica Moldova.

La rivista, infatti, vede come protagonisti gli studenti di alcuni licei moldavi che, in collaborazione con un liceo della Romania e della Scuola Europea di Varese, costituiscono il cuore della redazione. L’ultimo numero (il settimo) particolarmente ricco di pagine e di immagini, contiene numerose rubriche, tutte di spiccato interesse per il mondo giovanile. Come sempre gli articoli sono redatti in tre lingue, italiano romeno ed in una delle lingue di comunicazione dell’UE (inglese, francese e tedesco).

“Eureka” è un progetto editoriale educativo che intende favorire la condivisione di valori europei, promuovendo tra le giovani generazioni il senso di comune appartenenza alla medesima comunità.

L’evento sarà trasmesso in streaming dal canale fb della rivista e prevede la partecipazione di alcune scuole tra le quali il Liceo Dante Alighieri di Chisinau che sarà in collegamento via web.

L’ultimo numero di Eureka si può vedere dal sito dell’Associazione Italia-Moldova:

http://www.italiamoldova.org/wp-content/uploads/2021/12/eu-rivista-7.pdf