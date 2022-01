A Besozzo si parla di Margaret Atwood con il Gruppo di Lettura

Con l’inizio del nuovo anno tornano gli appuntamenti con il Gruppo di Lettura della Biblioteca Comunale di Besozzo. Il primo è in programma per lunedì 7 febbraio, alle ore 20:30, presso la Sala Letture. Il libro scelto per questo mese è “L’altra Grace” di Margaret Atwood.

E’ possibile prenotare il libro in biblioteca.

Vi ricordiamo che l’incontro è aperto a tutti e gratuito. E’ richiesta la prenotazione scrivendo una mail a bibliotecabesozzo@gmail.com oppure chiamando 0332970195-2-229.

E’ richiesto Green Pass.