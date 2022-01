A Besozzo un laboratorio insegna agli adolescenti come creare il proprio libro

Riprendono con il nuovo anno le azioni del progetto “LiberaMente! Azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” ideato dal Comune di Besozzo e co-finanziato da Fondazione Cariplo.

Da metà gennaio “CREO IL MIO LIBRO”, laboratorio tipografico e artistico dedicato agli adolescenti. L’Assessore alla cultura Silvia Sartorio “un’occasione unica per i ragazzi che potranno dare sfogo a fantasia e talento apprendendo in prima persona le tecniche artigianali, per realizzare un vero e proprio piccolo libro d’arte personalizzato”. Il laboratorio sarà gratuito e si svolgerà presso la sala letture del Comune di Besozzo in collaborazione con l’Associazione Rotte Contrarie, con sede presso il vecchio mulino di Monvalle, luogo affascinante e custode di una tecnica antica.

Il laboratorio è dedicato agli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni e consiste in un percorso di tre incontri, durante i quali i ragazzi avranno la possibilità di realizzare con le proprie mani un piccolo libro. Durante il primo incontro i ragazzi dovranno lavorare in gruppo e redigere un brevissimo testo (circa una pagina) che costituirà il cuore del libro. Durante il secondo incontro avranno la possibilità di personalizzare il proprio lavoro con una copertina, che verrà disegnata singolarmente da ciascun partecipante. Infine, durante l’ultimo appuntamento si procederà con l’opera di rilegatura. L’Associazione Rotte Contrarie metterà a disposizione la propria professionalità e i propri macchinari di stampa e rilegatura.

Il laboratorio si ripeterà per tre volte durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Chi decide di partecipare deve solo scegliere il lotto di date che preferisce: - a GENNAIO sabato 15, 22 e 29 dalle 10 alle 13 (sabato 22 anche pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00) - a FEBBRAIO sabato 5, 12, 19 dalle 10 alle 13 (sabato 12 anche pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00) - a MARZO sabato 5, 12, 19 dalle 10 alle 13 (sabato 12 anche pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00). Quando il laboratorio prosegue anche nel pomeriggio i ragazzi possono fermarsi a pranzare insieme con colazione al sacco. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo una mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o chiamando il numero 0332970195-2-229. La partecipazione è GRATUITA con esibizione del green pass sopra i 12 anni.