Bilancio 2022, Busto Arsizio aliquote invariate per Imu e Irpef. Incognita Tari fino a marzo

Imu e Irpef non aumenteranno e non diminuiranno, le aliquote per il 2022 restano invariate, per la Tari bisognerà attendere ancora qualche settimana (ma non è detto che non ci saranno aumenti, ndr). Parola dell’assessore al Bilancio Maurizio Artusa che ieri sera in Commissione Bilancio ha snocciolato le cifre previste nel prossimo bilancio di previsione. Anche per la Tosap (la tassa sull’occupazione di suolo pubblico) non ci saranno variazioni, saranno confermate le agevolazioni per bar e ristoranti e le esenzioni previste dal governo fino al 31 marzo, poi si vedrà in base ai possibili ristori decisi dal governo.

Artusa ha poi offerto la fotografia della situazione economica del Comune partendo da un avanzo di amministrazione presunto per il 2021 di 56 milioni di euro: «40 milioni saranno accantonati mentre quasi 15 milioni sono vincolati (4 per la spesa corrente e 10 per gli investimenti) – spiega l’assessore -. Gli incassi previsti nel 2022 per oneri di urbanizzazione ammontano a 4,7 milioni di euro».

Nel 2022 sono previsti spese per investimenti pari a 74 milioni nel 2022, dei quali 66 milioni per il piano opere pubbliche. I mutui per il 2022 ammontano a 11 milioni.