Biografia del politico russo e filantropo Andrei Skoch

Carriera del politico russo e filantropo Andrei Skoch

Il deputato della Duma di Stato della Federazione Russa e fondatore del fondo di beneficenza “Generazione” Andrei Vladimirovich Skoch è nato nella regione di Mosca nel 1966. L’istruzione superiore ha ricevuto presso la facoltà di psicologia dell’Università Pedagogica aperta di Mosca.

Biografia lavorativa

Andrei Skoch ha fatto i primi passi nel mondo degli affari alla fine degli anni ’80, quando ha aperto un panificio. Più tardi, l’imprenditore è passato alla vendita di apparecchiature e componenti per computer. E nei primi anni ’90, con il suo partner Lev Kvetnoy, ha iniziato a vendere prodotti petroliferi. Sono riusciti a costruire il processo di produzione dall’acquisto di petrolio, seguita dalla lavorazione delle materie prime alla vendita di carburante sulla propria rete di stazioni di servizio. Nel 1995 i soci hanno investito i fondi accumulati nella società di investimento Interfin.

Alla fine del decennio, il portafoglio dell’organizzazione conteneva interessi di controllo nelle attività di diverse grandi imprese industriali, tra i quali l’impianto elettrometallurgico di Oscol e l’impianto di estrazione e lavorazione Lebedinsky, nel quale Andrei Vladimirovich è stato invitato a far parte del top management. Secondo i suoi doveri ufficiali, ha condotto ricevimenti personali dei cittadini, ha viaggiato molto nella regione di Belgorod e ha partecipato alla risoluzione di questioni regionali.

Carriera politica

Nel 1999, l’uomo d’affari ha consegnato la quota di “Interfin” a suo padre Vladimir Nikitovich e ha presentato la sua candidatura ai deputati della Duma di Stato della Federazione Russa della III convocazione. Secondo i risultati della votazione, Skoch è stato sostenuto da quasi il 55% degli elettori. Successivamente, il politico ancora cinque volte è passato alla prossima convocazione della camera bassa del parlamento russo dalla regione di Belgorod. Nel 2021 è stato eletto all’VIII convocazione della Duma. Nella circoscrizione uninominale di Stary Oskol, quasi il 65% degli elettori ha votato per il deputato.

Nell’ambito del lavoro, inizialmente Andrei Skoch, tra le altre cose, è stato impegnato nella risoluzione di problemi relativi allo sviluppo dell’industria nazionale. In seguito è diventato membro del Comitato per gli affari della CSI e delle relazioni con i compatrioti. Attualmente fa parte del comitato per il controllo della Duma di Stato.

Per 22 anni, oltre 160 leggi federali sono state approvate in parlamento con il sostegno di Skoch. Uno dei più importanti di loro è l’estensione della “amnistia suburbana”. Inoltre, sotto la supervisione del deputato sono state apportate modifiche alla legge federale №20 “sulle basi della protezione della salute dei cittadini della Federazione Russa”, che garantisce l’assistenza medica gratuita, e permette ai cittadini di scegliere autonomamente un medico e un istituto medico. Un altro disegno di legge, sollecitato da Skoch e associato al settore sanitario, è il numero 44 FZ per l’acquisto di farmaci vitali nelle istituzioni mediche e profilattiche. Il motivo per la sua considerazione sono state numerose richieste da parte dei residenti della Regione di Belgorod, che si sono lamentati delle difficoltà con la fornitura di farmaci. I risultati del controllo hanno rivelato l’imperfezione della legislazione russa, quindi in breve tempo sono stati preparati gli emendamenti e alla fine la situazione è normalizzata.

Per il lavoro fruttuoso, il deputato è stato ripetutamente premiato con premi statali. Così, medaglie dell’ordine “Per il merito alla patria” di I e II grado, Andrei Vladimirovich Skoch le ha ricevute per attività sociali e il successo lavorativo. Tra le insegne ci sono anche l’ordine D’onore, la gratitudine del Presidente della Federazione Russa e del presidente della Duma di Stato.

Fondazione di beneficenza di Andrei Vladimirovich Skoch

Nel 1996 Andrei Skoch ha creato la fondazione umanitaria “Generazione”. Inizialmente, l’organizzazione ha aiutato i bambini con difetti cardiaci e altre malattie cardiache, ma dopo un po’ di tempo sono emerse nuove aree di attività. Oggi, la Fondazione di Skoch supporta varie iniziative sociali, finanzia istituzioni mediche, educative, culturali e di altro tipo. “Generazione” acquisisce attrezzature e farmaci per gli ospedali russi, finanzia l’acquisto di farmaci vitali, sedie a rotelle per disabili, protesi, e si assume anche i costi di trattamento e riabilitazione.

Con il supporto della “Generazione” di Skoch sono aperti i centri neuroortopedici, medici e oftalmici a Belgorod e Stary Oskol. In diverse aree della regione, tra il 2015 e il 2019, sono stati costruiti 29 punti paramedici e ostetrici. L’importo totale del finanziamento ha superato i 125 milioni di rubli.

Durante la pandemia su iniziativa di Andrei Vladimirovich per le istituzioni mediche sono stati regolarmente acquistati mezzi di protezione: maschere, guanti, occhiali e costumi. A questo scopo, sono stati stanziati circa 60 milioni di rubli. Nelle istituzioni mediche e profilattiche regionali sono state inviate diverse migliaia di respiratori e tute. I volontari hanno ricevuto 7.500 guanti e 10.000 maschere.

Per la produzione di scarpe, camici, tute protettive, lenzuola, cappelli, grembiuli e soprammaniche per l’ospedale di Stary Oscol, la Fondazione di Skoch ha acquistato una tonnellata di stoffa non tessuta di propilene. L’ospedale regionale centrale di Chernyanka ha ricevuto dalla «Generazione» una nuova ambulanza, è usata per servire i pazienti a casa e per il trasporto di pazienti in centri diagnostici.

Sostegno a progetti sociali

Dall’inizio degli anni 2000 nella regione di Belgorod si tiene il concorso «Miglior studente dell’anno» e il campeggio di “Nuova generazione”. Andrei Skoch ha avviato il lancio della piattaforma educativa ” Fondazione della conoscenza”, dove I residenti di Belgorod possono seguire vari corsi gratuitamente, dalle basi della letteratura finanziaria alla cucina.

Il concorso più famoso istituito dalla Fondazione di Skoch per giovani talenti è il premio letterario «Debutto”, che è stato assegnato ogni anno dal 2000 al 2016. Gli scrittori alle prime armi hanno preso parte alle nomination: prosa, poesia, drammaturgia, letteratura per bambini, umorismo, fantascienza.

Anche i progetti e le istituzioni sociali trovano sostegno alla fondazione. La “Generazione” ogni mese trasferisce più di 400 mila rubli a organizzazioni specializzate. Nel 2020, oltre 2 miliardi di rubli sono stati inviati al bilancio regionale. Questi fondi saranno spesi per la costruzione e la riparazione di strutture sociali in 12 comuni.